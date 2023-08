OL - Mercato : ce sera Lukeba ou Geertruida pour le RB Leipzig

À la recherche d’un défenseur central, le RB Leipzig a ciblé Castello Lukeba et Lutsharel Geertruida. Seul l’un d’eux rejoindra l’Allemagne, a confirmé le directeur sportif de Leipzig.

L’OL a sorti les barbelés et ne compte pas dévier de sa ligne de conduite. Entre le club lyonnais et Castello Lukeba, les positions ne sont pas vraiment les mêmes, mais John Textor compte bien convaincre le défenseur de rester une saison de plus. Une rencontre serait prévue durant la semaine avec notamment une offre de prolongation faite. Pas certains que ça ne règle définitivement le dossier de l’international Espoirs, mais au moins l’OL occupe l’espace. En se lançant sur Lukeba, le RB Leipzig ne s’attendait sûrement pas à connaitre autant de difficultés pour signer l’ancien de Saint-Genis-Laval.

"Nous n'avons besoin que d'un joueur défensivement"

Face à l’intransigeance lyonnaise, le club allemand a donc activé d’autres pistes dont l’une mène vers les Pays-Bas. Lutsharel Geertruida, défenseur de Feyenoord, est vu comme l’alternative à Castello Lukeba chez le 3e de la dernière Bundesliga. Néanmoins, seules une de ces deux pistes débarquera à Leipzig malgré les 90 millions d’euros touchés avec la vente de Josko Gvardiol à Manchester City.

Rouven Schröder l’a confirmé samedi en marge du match amical du RBL. Ce sera soit Castello Lukeba, soit Lutsharel Geertruida mais pas les deux. "Nous avons déjà des défenseurs très forts dans l'équipe. Nous avons donc besoin d’un joueur qui corresponde aussi qualitativement à cela, a déclaré le directeur sportif. Nous savons ce que nous voulons faire, mais cette décision peut parfois prendre un jour de plus !"

À l'OL de tenir bon pour voir la piste allemande définitivement enterrée.