Mercato : Lukeba souhaite que l’OL négocie avec le RB Leipzig

Castello Lukeba (OL) au duel avec Mostafa Mohamed (Nantes) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

En pleine préparation, Castello Lukeba a aussi un avenir incertain. D’accord avec le RB Leipzig, le défenseur central souhaite que l’OL accepte de négocier avec le club allemand.

Le feuilleton Castello Lukeba va-t-il prendre une nouvelle tournure dans les prochains jours ? Depuis deux mois, le dossier du défenseur central occupe une grande partie de l’espace médiatique concernant le mercato estival de l’OL. Le RB Leipzig s’est déclaré comme un courtisan sérieux depuis plusieurs semaines, mais Lukeba est toujours un joueur lyonnais. Il a repris le chemin de l’entraînement depuis deux semaines et sera à Londres ce samedi (18h30) pour affronter Crystal Palace.

Néanmoins, le dossier est loin d’être terminé. Malgré sa volonté de remettre l’OL sur l’échiquier européen à l’issue de la saison, l’international Espoir a envie de regoûter à l’Europe le plus vite possible. Il l’a confié à la chaine du club lyonnais et à l’instant T, l’OL ne peut lui offrir. Ayant eu un bon de sortie de la part de Jean-Michel Aulas, il y a quelques mois, Lukeba aimerait que le club respecte cette parole quand bien même la direction a changé.

Deux offres repoussées par l'OL

Cette dernière, à la différence de JMA, n'est pas prête à lâcher son joueur, encore plus avec les sanctions de la DNCG. S’il ne souhaite pas aller au bras de fer, Castello Lukeba aurait néanmoins demandé à John Textor et l’OL d’accepter de négocier avec le RB Leipzig selon une source proche du dossier citée par Foot Mercato et RMC Sport. Un coup de pression par voie médiatique ? Le joueur est en tout cas d’accord depuis plusieurs semaines contractuellement (5 ans) mais le club allemand doit pour le moment faire face à l’intransigeance lyonnaise.

Deux offres ont été repoussées dont la dernière de 32 millions d’euros, bonus compris. Venant de toucher 90 millions d’euros avec la vente de Gvardiol à Manchester City, Leipzig serait prêt à monter jusqu’à 35 millions d’euros (bonus compris) et un pourcentage de 15% à la revente. Suffisant pour convaincre Textor et l’OL de lâcher Lukeba ? Si ce n’est pas un bras de fer, c’est une guerre de position qui risque de se jouer d’ici au 31 août.