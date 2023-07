Révoqué le 5 mai de son poste de PDG de l'OL, Jean-Michel Aulas a répondu assez fermement à un éventuel retour à l'Olympique lyonnais. Un sujet qui semble aujourd'hui bien lointain.

La page apparaît bel et bien définitivement tournée. Le 5 mai dernier, John Textor avait fait le choix de se séparer de Jean-Michel Aulas, alors président de l'OL juin 1987, soit 36 ans. Depuis, les liens se distendent entre le propriétaire de l'Olympique lyonnais et l'ancien dirigeant, parfois de manière assez frontale, notamment sur le sujet de la DNCG. Dans les colonnes du Progrès, le Rhodanien a été interrogé sur un éventuel retour.

Sa réponse n'est pas totalement fermée, mais actuellement, on imagine mal une autre issue, ce qu'il laisse entendre. "A moins que l’on me le demande, c’est tout à fait impossible. Je reste actionnaire à 9% et c’est une manière de contrôler que les choses vont bien se passer. Maintenant, il y a un programme de rachat des 9% que je détiens encore, dès le mois d’août pour un tiers, et dans 18 mois pour le solde. Donc, on ne peut pas imaginer que je revienne et j’ai d’autres projets", a-t-il affirmé.

Il se dit "à disposition" de la direction de l'OL

Évoquant son rôle à la Fédération au niveau du football féminin, notamment concernant la future Ligue professionnelle, ou encore auprès des Bleues, Jean-Michel Aulas a tout de même glissé qu'il restait "à disposition de John Textor et Santiago Cucci."

Celui qui a mené l'OL au sommet, mais aussi participé au déclin des dernières années, confie par ailleurs qu'il a "eu des sollicitations d’autres clubs que j’ai immédiatement déclinées. Je ne suis pas un dirigeant qui passe d’un club à un autre. C’est impossible. Après avoir vécu ce que j’ai vécu avec l’Olympique lyonnais, c’est un ADN très particulier", a-t-il assuré. On peut le comprendre, même si des déclarations récentes ont remis au goût du jour des incompréhensions entre la direction actuelle et l'ex-patron de l'institution rhodanienne.