4e tour de piste pour l'OL face au Celta Vigo

L'OL entame la dernière partie de sa préparation ce samedi avec un déplacement sur le terrain du Celta Vigo (20h). Le retour des Espoirs doit inculquer un peu de sang frais à l'équipe.

On ne peut pas dire que la préparation de l'OL, du moins sur le plan du jeu et des résultats, soit en adéquation avec les attentes. Après un court succès acquis en fin de match contre De Treffers (1-2), puis deux revers face à Manchester United (1-0) et Molenbeek (1-0), l'Olympique lyonnais est désormais dans sa deuxième phase de la pré-saison. Ce samedi à 20 heures, il rencontrera pour la première fois de son histoire le Celta Vigo, 13e du dernier championnat d'Espagne.

Afin d'essayer de proposer autre chose que les balbutiements offensifs aperçus jusqu'ici, Laurent Blanc sera certainement heureux de pouvoir s'appuyer sur les retours de deux garçons ayant réussi jusqu'ici leur année 2023 : Rayan Cherki et Bradley Barcola. Comme Castello Lukeba et Maxence Caqueret, dont la présence fera également du bien, les internationaux Espoirs seront chargés d'amener plus de danger sur la cage adverse et d'épauler Alexandre Lacazette, bien seul sur les trois premières affiches.

Monter en pression avant Strasbourg

En face, il faudra se méfier d'une formation désormais cornaquée par le chevronné Rafael Benitez, et dont l'équipe est constituée de Jonathan Bamba (arrivé de Lille), Iago Aspas, Santa Mina, Unai Nunez et Renato Tapia, dont les tractations rythmeront aussi la journée des dirigeants rhodaniens.

À deux semaines du voyage à Strasbourg pour le début de la Ligue 1, l'OL serait bien inspiré de monter vraiment en pression, aussi bien visuellement que comptablement. Avant cela, il faudra encore passer par un mini-stage à Divonne-les-Bains (Ain) du 1er au 4 août, puis un dernier rendez-vous amical contre Crystal Palace, le 5.