Les précédents résultats du Celta Vigo avant d'affronter l'OL

Iago Aspas, capitaine du Celta Vigo (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Avant de recevoir le club lyonnais dans son stade Balaidos samedi (20h), le Celta Vigo sort de ses deux premiers matchs amicaux.

Du 50/50 pour le moment pour le Celta Vigo dans sa campagne de matchs amicaux. Après une première large victoire face au club saoudien d'Al-Nassr (5-0) le 17 juillet, le club espagnol s'est incliné par la suite dans son second rendez-vous face au Benfica Lisbonne (2-0), vainqueur du championnat portugais 2022, vendredi 21.

3e sortie de l'été pour les joueurs de Benitez

Emmenés par Óscar Mingueza, Jonathan Bamba et Iago Aspas, les joueurs de l'expérimenté entraîneur Rafael Benitez auront à cœur d'offrir un beau spectacle à leur public au stade Balaidos samedi 29 juillet à 20 heures pour leur troisième sortie de l'été.

Relever la tête pour l'OL

Pour les Rhodaniens, l'objectif sera de relever la tête après une deuxième défaite en trois rencontres face à Molenbeek dimanche (1-0, après celle contre Manchester United le 19 juillet sur le même score). La tâche ne s'annonce pas aisée, mais avec les retours à l'entraînement des internationaux Espoirs (Lukeba, Caqueret, Cherki et Barcola), la perspective de voir un jeu plus porté vers l'avant semble possible. Encore faudrait-il que les quatre jeunes footballeurs soient un minimum prêts physiquement pour cette affiche.