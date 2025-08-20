Le défenseur Damien Da Silva quitte le Clermont Foot pour rejoindre Macarthur FC en Australie. Un départ après une saison en Ligue 2.

Damien Da Silva, défenseur central de 37 ans, quitte le Clermont Foot 63 pour rejoindre le Macarthur FC en Australie. Après une saison en Ligue 2, il retourne dans le championnat australien où il avait déjà évolué avec Melbourne Victory. En Auvergne, il a disputé 28 matchs et inscrit un but.

Le club clermontois a d'ailleurs salué son "professionnalisme et son investissement". Le Macarthur FC, formation pensionnaire de l’Isuzu UTE A-League, a officialisé sa signature pour la saison 2025-2026. Da Silva retrouve ainsi le territoire océanien, où il avait marqué les esprits lors de premier passage.

La retraite n'est pas pour tout de suite

Sa nouvelle équipe a exprimé sa joie d'accueillir Damien Da Silva, soulignant son expérience et son apport potentiel à l'équipe. Le défenseur français, ancien joueur de l'Olympique lyonnais et du Stade Rennais, part donc sur un nouveau projet, n'étant visiblement pas déterminé à raccrocher les crampons prochainement.

Le Girondin de naissance a passé un an et demi dans le Rhône, jouant 29 rencontres. Il a évolué à l'OL entre juillet 2021, arrivant libre de Rennes, avant de s'envoler vers l'Australie en février 2023. Seulement le premier chapitre australien de sa carrière donc.