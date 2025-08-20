Actualités
Damien Da Silva
Damien Da Silva (Crédit Photo : Melbourne Victory)

Mercato : Damien Da Silva (ex-OL) quitte Clermont et retourne en Australie

  • par Lirone Nabet

    • Le défenseur Damien Da Silva quitte le Clermont Foot pour rejoindre Macarthur FC en Australie. Un départ après une saison en Ligue 2.

    Damien Da Silva, défenseur central de 37 ans, quitte le Clermont Foot 63 pour rejoindre le Macarthur FC en Australie. Après une saison en Ligue 2, il retourne dans le championnat australien où il avait déjà évolué avec Melbourne Victory. En Auvergne, il a disputé 28 matchs et inscrit un but.

    Le club clermontois a d'ailleurs salué son "professionnalisme et son investissement". Le Macarthur FC, formation pensionnaire de l’Isuzu UTE A-League, a officialisé sa signature pour la saison 2025-2026. Da Silva retrouve ainsi le territoire océanien, où il avait marqué les esprits lors de premier passage.

    La retraite n'est pas pour tout de suite

    Sa nouvelle équipe a exprimé sa joie d'accueillir Damien Da Silva, soulignant son expérience et son apport potentiel à l'équipe. Le défenseur français, ancien joueur de l'Olympique lyonnais et du Stade Rennais, part donc sur un nouveau projet, n'étant visiblement pas déterminé à raccrocher les crampons prochainement.

    Le Girondin de naissance a passé un an et demi dans le Rhône, jouant 29 rencontres. Il a évolué à l'OL entre juillet 2021, arrivant libre de Rennes, avant de s'envoler vers l'Australie en février 2023. Seulement le premier chapitre australien de sa carrière donc.

    à lire également
    Romain Perret unique buteur lors d'OL - Limonest
    Académie - Mercato : Romain Perret quitte officiellement l'OL

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Damien Da Silva
    Mercato : Damien Da Silva (ex-OL) quitte Clermont et retourne en Australie 11:15
    Romain Perret unique buteur lors d'OL - Limonest
    Académie - Mercato : Romain Perret quitte officiellement l'OL 10:37
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL : à quand remonte le dernier match de Greif ? 10:15
    Dominik Greif, nouveua gardien de l'OL
    OL - Mercato : "J'ai ressenti quelque chose au fond de moi", assure Greif 10:11
    Castello Lukeba face à Gédéon Kalulu
    Mercato : Gédéon Kalulu (ex-OL) rejoint l'Aris Limassol (Chypre) 09:15
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - Mercato : garder Fofana, recruter un ailier... Les supporters s'expriment 08:15
    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    Karabec a déjà évolué au Parc OL en Ligue Europa 07:30
    Adam Karabec lors de Lens - OL
    Mercato : l'OL a dépassé la barre des 35 M€ de dépenses 19/08/25
    d'heure en heure
    Nemanja Matic, milieu de l'OL
    Mercato : Nemanja Matić (ex-OL) discuterait avec Sassuolo 19/08/25
    Malick Fofana et Enzo Molebé à l'entraînement de l'OL
    OL : Enzo Molebe a fait son retour à l'entraînement 19/08/25
    Gauthier Hein, joueur du FC Metz
    Metz : le capitaine Gauthier Hein de retour après sa suspension 19/08/25
    Moussa Niakhaté (OL) contre Rennes
    Ligue 1 : la programmation de Rennes - OL encore en attente 19/08/25
    Un caméraman au Vélodrome lors d'OM - OL le 29 octobre 2023
    OL : un bon lancement pour Ligue 1+ 19/08/25
    Korbin Albert (OL Lyonnes) à l'entraînement
    OL Lyonnes : entraînement ouvert au public le 3 septembre prochain 19/08/25
    Georges Mikautadze faisant sa célébration lors de Lens - OL
    OL - Ligue 1 : Mikautadze débloque son compteur dès la reprise 19/08/25
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    L'OL accueille son premier Slovaque… ou presque 19/08/25
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    L'OL aurait le 6e budget de Ligue 1 19/08/25
    Téo Barisic, joueur de la réserve de l'OL, contre West Ham en Premier League International Cup
    OL : Teo Barišić appelé avec les Espoirs croates 19/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut