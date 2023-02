OL - Mercato : Damien Da Silva rejoint le Melbourne Victory

En fin de contrat dans six mois, Damien Da Silva quitte l’OL. Le défenseur central rejoint l’Australie et le Melbourne Victory.

Fin d’aventure pour Damien Da Silva à l’OL. Arrivé en juin 2021 entre Rhône et Saône après quatre saisons à Rennes, le défenseur central quitte le club lyonnais six mois avant la fin de son contrat. Comme attendu, Da Silva va s’offrir une première expérience à l’étranger. Présent en tribunes mercredi contre Brest, le défenseur s’est envolé vers l’Australie et va finir la saison avec le club de Melbourne Victory. L’OL a officialisé le départ ce vendredi juste avant la conférence de presse.

"L’Olympique Lyonnais, qui a facilité le contact avec le club de Melbourne Victory, tient à saluer l’état d’esprit irréprochable affiché par Damien Da Silva durant ses 19 mois au club et lui souhaite beaucoup de réussite dans sa nouvelle aventure australienne."

En un an et demi avec l’OL, Damien Da Silva a cristallisé des critiques sur son niveau de jeu et aura joué 29 matchs. Il croisera la route d'un autre ancien défenseur lyonnais avec Marcelo qui évolue au Western Sydney Wanderers.