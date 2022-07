Mercato : Marcelo (ex-OL) rejoint le Western Sidney Wanderers FC

Laissé libre après la relégation de Bordeaux, Marcelo s’offre un nouveau défi loin de l’Europe. L’ancien défenseur de l’OL s’est engagé avec le Western Sidney Wanderers FC en Australie.

Six petits mois et puis s’en va. Après avoir trouvé un arrangement avec l’OL pour mettre fin à son contrat, Marcelo avait décidé de poursuivre l’aventure en Ligue 1. Avec son expérience, les dirigeants des Girondins de Bordeaux avaient espéré que le défenseur brésilien puisse amener de la solidité défensive. Ce ne fut pas le cas en onze matchs et le club est descendu en même temps que l’aventure prenait fin pour Marcelo.

Marcelo rejoint le 10e d'A-League

Libre comme l’air, l’ancien de Besiktas a fait le choix de quitter l’Europe pour s’offrir une expérience bien plus exotique. A 35 ans, Marcelo vient de s’engager pour une saison avec le club australien nommé Western Sidney Wanderers FC. La saison dernière, le club avait terminé à la 10e (sur 12) de la saison régulière d'A-League.