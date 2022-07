Titulaire durant toute la préparation, Jeff Reine-Adelaïde n’était pas présent contre l’Inter Milan. Le milieu a eu "un petit souci" tandis que Romain Faivre souffrait d’une inflammation à une dent.

Quand l’OL a communiqué le groupe de 21 joueurs prenant le départ vers Cesena, la case des milieux de terrain était bien vide. Samedi contre l’Inter Milan, Peter Bosz ne pouvait compter que sur Johann Lepenant, Lucas Paquetà, Houssem Aouar et le jeune Mohamed El Arouch. Une véritable hécatombe dans un secteur de jeu qui est pourtant considéré comme surpeuplé et où des départs sont attendus.

"On n’a jamais 11 joueurs, dans le foot, ça n’existe pas, ça va très vite les blessures, les baisses de forme, ça change tout le temps, a déclaré le coach après la rencontre dans des propos relayés par Le Progrès. Aucun entraîneur ne commence et ne finit avec 11 joueurs donc ceux qui sont là doivent prendre leur chance quand je la donne."

En plus de Corentin Tolisso et Maxence Caqueret sur le flanc depuis plusieurs semaines, Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre se sont ajoutés à cette liste des absents. Titulaire depuis le début de la préparation et montant en rythme, Reine-Adelaïde a ressenti un souci physique selon les dires de son coach. De quoi remettre en cause sa présence contre Ajaccio alors qu’il partait pour débuter ? La semaine d’entraînement nous le dira même si ce n'est "rien de grave" pour Bosz. Concernant Faivre, c’est tout simplement une inflammation à une dent et donc une gêne qui l’a poussé à déclarer forfait. Rien de bien méchant donc.