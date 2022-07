Mercato : l’OL et le Real Betis n’attendraient que Houssem Aouar

Dans un mercato qui patine à Lyon dans le sens des départs, le dossier Houssem Aouar semblerait le plus avancé. Mais il manquerait encore un accord entre le joueur et le Betis.

Bruno Cheyrou l’a concédé, le mercato de l’OL est au ralenti. Non pas dans le sens des arrivées où tout est allé très vite mais bien pour dégraisser l’effectif. A une semaine de la reprise du championnat, les dirigeants auraient certainement préféré ne pas voir le seul Léo Dubois plier bagage. Cenk Ozkaçar devrait suivre mais ce sont bien les dossiers Houssem Aouar ou Moussa Dembélé qui sont urgents. Pour le milieu français, le Real Betis est bel et bien là mais rien n’avance. D’après Goal Espagne, ce statu quo tiendrait simplement à cause des prétentions salariales d’Aouar. Les deux parties seraient toujours en discussion pour trouver un compromis qui convient à tout le monde.

Carvalho aurait revu son jugement

Un accord entre le joueur et le club espagnol et le transfert aurait toutes les chances d’être réglées. Pourquoi ? Tout simplement parce que du côté de William Carvalho, tout serait déjà conclu. A en croire le média espagnol, le Portugais aurait accepté les conditions proposées par l'Olympique lyonnais et l'accord serait complet. D’abord réticent, Carvalho aurait sondé Nabil Fekir qui lui aurait vendu le projet de son club formateur mais aussi la qualité de la vie lyonnaise. De plus, le champion d’Europe 2016 souhaitait tester le marché et se serait rendu compte que les offres ne se bousculaient pas au portillon. Dans le viseur de Nottingham ou de clubs turcs, William Carvalho se serait donc dit que la Ligue 1 ne serait pas si mal pour un dernier contrat, lui qui a soufflé ses 30 ans en avril dernier.