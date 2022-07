OL Académie : un jeune Israélien à l’essai avec les U17

Ayant disputé l’Euro U17 avec Israël durant l’été, Karim Zoabi est arrivé à Lyon. L’attaquant israélien (16 ans) va effectuer un essai de 10 jours avec les U17 de l’OL.

Il n’y a pas que dans l’équipe première que l’OL cherche à se renforcer. Dans les catégories inférieures, l’été est propice aux essais. Au sein du groupe de National 2, un jeune attaquant mexicain Juan Carlos Ozuna et un milieu marocain Abdellah Baalal ont joué le premier match de la réserve. Chez les U19, Enzo Vita, gardien de l’OGC Nice et ayant fait ses premières à l’OL, va enchaîner une deuxième semaine de test en plus du match amical contre le Servette ce samedi.

L’équipe U17 d’Amaury Barlet n’est pas exempte dans ces tests estivaux. International U17 avec Israël, Karem Zoabi est arrivé à Lyon et va effectuer un essai pendant les dix prochains jours avec les jeunes pousses lyonnaises. Membre de la génération 2006, Zoabi avait été surclassé pour disputer l’Euro U17 avec Israël et y avait inscrit un but.