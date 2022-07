OL - Mercato : une balance positive de 220M€ depuis l’arrivée à Décines

Alexandre Lacazette entouré de Bruno Cheyrou, Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas lors de sa présentation (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Hormis un mercato 2019 où les sommes dépensées n'ont pas eu le résultat escompté sur le terrain, l'OL reste très largement dans le vert au moment de faire les comptes. Depuis l'été 2017, le club lyonnais a vendu pour 510M€ et acheté pour 290M€.

A Lyon, il est de notoriété publique que le club sait bien vendre et qui plus est des joueurs formés au clubs. En revenant libres cet été, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ont permis à l’OL de faire deux jolis coups. Retrouver gratuitement des joueurs qu’ils avaient vendu au prix fort (53 pour l'un, 41 pour l'autre) à l’été 2017. Ce mercato estival est d’ailleurs l’un de ceux où l’OL a le mieux vendu avec 119,55M€ de vente. Il n’y a que deux ans plus tard et 158 millions d’euros dans les caisses qui font mieux depuis l’arrivée du club lyonnais dans l’enceinte de Décines.

En attirant deux joueurs libres depuis l’ouverture du marché des transferts et en ne dépensant "que" 8,5 millions d’euros pour Johann Lepenant et Nicolas Tagliafico, Jean-Michel Aulas et ses hommes forts montrent qu’ils peuvent la jouer malin pour se renforcer. Cette enveloppe allouée aux arrivées devrait normalement rester raisonnable avec seulement quelques retouches dans l'effectif et la balance des transferts pourrait bien basculer en positif. Encore faut-il vendre car actuellement seul Léo Dubois est parti et n’a rapporté qu’un peu moins de trois millions d’euros.

Un mercato 2019 raté dans le sens des arrivées

Depuis sept saisons, l’OL est pourtant clairement dans le vert. En vendant pour 510 millions d’euros et en n’achetant que pour 290 millions d’euros dont 126 rien que pour le mercato 19-20, la balance affiche un bénéfique de 220M€. Et quand on connait les sommes dépensées pour des joueurs qui ne se sont pas imposés Joachim Andersen, Tino Kadewere ou encore Youssouf Koné, le chiffre aurait pu être bien supérieur…