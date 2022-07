Mercato : Léo Dubois quitte l’OL et rejoint Galatasaray

Après quatre saisons passées dans le Rhône, Léo Dubois a pris la direction de la Turquie. Devenu remplaçant à l'OL, le latéral droit de 27 ans vient de signer un contrat à Galatasaray.

L'aventure entre Rhône et Saône prend fin pour Léo Dubois. Capitaine de l'OL au départ du dernier exercice, l'international français avait progressivement perdu sa place suite à l'éclosion du jeune Malo Gusto, devenu le titulaire de Peter Bosz dans le couloir droit. Les matches amicaux l'ont confirmé puisque l'ex-Nantais était repositionné sur le flanc gauche depuis le début de la préparation estivale. La perspective de démarrer la prochaine saison sur le banc n'était visiblement pas envisageable pour le joueur de 27 ans.

Un pourcentage sur la plus-value

Annoncé sur le départet présent à Istanbul depuis mercredi soir, il a signé, ce jeudi, un contrat à Galatasaray. Un temps courtisé par la Fiorentina, puis par Fulham pour venir en prêt, c'est finalement avec le club stambouliote qu'il va tenter de se relancer à quatre mois de la Coupe du monde au Qatar. Si les club lyonnais et turc ont pris le temps des négociations, ils sont finalement tombés d'accord sur un montant de 2,5M€ plus un million de bonus, assorti de 10% sur une potentielle plus-value future du latéral . En quatre saisons à l'Olympique lyonnais, le natif de Segré aura disputé 111 rencontres de Ligue 1 (trois buts) et pris part à l'épopée en Ligue des Champions 2020. Ses performances dans le Rhône lui auront également permis de porter le brassard de capitaine, tout en lui ouvrant les portes de l'équipe de France.