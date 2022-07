OL - Mercato : Amel Majri prolonge jusqu’en 2026

Amel Majri (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

En fin de contrat, Amel Majri poursuit l’aventure dans son club de coeur. L’ailière a prolongé jusqu’en juin 2026 avec l’OL.

Elle l’avait assuré sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones et elle a tenu parole. Interrogé sur la question de son futur, il y a quelques mois, Amel Majri avait confirmé des discussions avec l’OL pour prolonger son contrat. Il faut dire que ce dernier prenait fin au 30 juin mais aucune annonce, si ce n’est celle de son accouchement, n’avait été faite depuis. Quatre jours après la reprise des Fenottes, Amel Majri a finalement prolongé son bail jusqu’en juin 2026.

A 29 ans, l’ailière continue sa romance avec son club formateur qu’elle a rejoint en 2007 en provenance de l’AS Minguettes-Vénissieux. "J’ai beaucoup d’émotion. Je n’aurais jamais imaginé venir ici pour signer un contrat avec ma fille. Prolonger l’aventure avec mon club de coeur est une fierté et dans ces circonstances là encore plus, a confié la joueuse sur le site du club. J’ai hâte de retrouver les terrains et de faire des matchs sous les yeux de ma fille. Je suis comblée, c’est comme un rêve."

Victime d’une rupture des ligaments croisés à l’automne dernier, Amel Majri était dans le même temps tombée enceinte et a donné naissance à une petite fille début juillet. Néanmoins, malgré cette prolongation, il faudra encore patienter pour voir l’internationale française avec le maillot de l’OL. Entre la rééducation et sa grossesse, Majri ne devrait être de retour que fin octobre.