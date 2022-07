OL : entraînement des Fenottes ouvert au public vendredi 22 juillet à 9h30

Malgré les nombreuses absences, l’OL féminin a décidé d’ouvrir sa séance au public le vendredi 22 juillet. A partir de 9h30, ce sera l’occasion pour les supporters de retrouver les joueuses de Sonia Bompastor pour cette nouvelle saison.

Les garçons ont eu droit à leur bain de foule le 7 juillet dernier et l’OL compte bien en faire de même avec la section féminine. Ayant repris l’entraînement lundi, les Fenottes pourront déjà faire face à leurs supporters, vendredi 22 juillet à partir de 9h30, canicule oblige. En effet, la séance collective des joueuses de Sonia Bompastor sera ouverte au public du côté du terrain 4 du centre d’entraînement de Décines. A la différence du groupe de Peter Bosz il y a deux semaines, les supporters des Lyonnaises ne verront pas celui des féminines au complet.

A la découverte d'Inès Jaurena

Entre Euro 2022 pour les unes, compétitions sud et nord-américaines pour Christiane Endler et Lindsey Horan et blessures pour les autres (Carpenter, Macario, Marozsan), c’est en petit comité que l’OL a repris le chemin de l’entraînement. Lundi, les Fenottes n’étaient que neuf à la reprise avec notamment Eugénie Le Sommer ou Amandine Henry. Elles ne devraient guère être plus nombreuses vendredi mais ce sera l’occasion pour les fans lyonnais de faire la connaissance d’Inès Jaurena, nouvelle recrue lyonnaise.