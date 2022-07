Pour Rob Maas, l'adjoint et ami de Peter Bosz, les joueurs de l'OL doivent encore "monter physiquement en puissance" à deux semaines de la reprise de la Ligue 1.

La reprise du championnat, c'est le 5 août prochain au Parc OL face à Ajaccio. D'ici là, l'OL aura affronté Willem II (23 juillet) et le Feyenoord Rotterdam (24 juillet), avant d'achever sa préparation dans un choc contre l'Inter Milan le 30 juillet prochain. "Je demande aux joueurs de monter physiquement en puissance, en fin de semaine on joue deux matches contre de bons adversaires", a confié l'entraîneur adjoint de l'Olympique lyonnais, Rob Maas, au micro d'OL Play. Depuis lundi, et ce jusqu'au dimanche 24 juillet, les Lyonnais ont élu domicile aux Pays-Bas pour un stage, dans un lieu que connaît bien l'ami de Peter Bosz. "C'est mon pays. On est à 30 minutes d'Eindhoven, je suis né là-bas, a continué le Néerlandais de 52 ans. C'est un bon stage, on travaille dur et on fait aussi des choses pour s'amuser", a-t-il ajouté.

"On veut gagner tous les matches cette saison"

Si des activités dites "team building" sont au programme de cette semaine, deux séances d'entraînement sont toutefois prévues chaque jour pour ce groupe élargi de 32 joueurs. "C'est un avantage d'avoir un large groupe, c'est une possibilité de voir les jeunes aussi. Il y a de bons talents comme Castello (Lukeba) et Malo (Gusto) qui sont issus de l'Académie. Il y a aussi Mohamed El Arouch, pour eux, c'est un signe d'espoir d'être ici, a expliqué l'ex-milieu du terrain du Feyenoord avant de revenir sur le dernier exercice manqué. On a fait de bons matches mais on a fini huitième, ce n'est pas suffisant pour Lyon. Je veux gagner des titres, on veut gagner tous les matches cette saison", a-t-il conclu. Les ambitions sont posées, les anciens sont revenus, désormais, il ne reste plus qu'à confirmer dans deux semaines en Ligue 1.