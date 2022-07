OL : départ lundi pour le stage au Pays-Bas avec tout le groupe

Revenu à Lyon après l’escapade belge, l’OL va prendre la direction des Pays-Bas lundi. Absents contre Anderlecht, Tetê, Houssem Aouar, Maxence Caqueret et Corentin Tolisso seront de la partie.

Peter Bosz l’a avoué lui-même, le stage estival aux Pays-Bas à partir de lundi arrive aux meilleurs des moments. La défaite (3-0) contre Anderlecht a montré que le travail est encore important pour le staff de l’OL afin d’être fin prêt pour la reprise de la Ligue 1. Entre automatismes à trouver et réglages de certains paramètres défensifs à revoir, cette semaine hollandaise ne sera pas de trop pour le club lyonnais. Revenus à Lyon dans la nuit de samedi à dimanche, les joueurs de l’OL ne vont pas avoir le temps de profiter de la chaleur qui règne dans la capitale des Gaules. Le départ pour les Pays-Bas est prévu pour lundi et tout le groupe sera concerné, même les absents du week-end bruxellois.

Des activités "team building" au programme

Ayant reçu un léger coup, Tetê sera présent tout comme Houssem Aouar, malgré les rumeurs autour d’un départ. En phase de préparation aménagée depuis plus d’une semaine, Corentin Tolisso devrait lui en profiter pour reprendre avec le groupe après une première séance individualisée vendredi. Concernant Maxence Caqueret, des examens complèmentaires seront effectués pour connaitre la durée de son absence après son entorse de la cheville mais le staff a souhaité que le milieu soit présent malgré sa blessure. Ce stage doit être le théâtre de l’unité collective qui doit se dégager cette saison et en ce sens, des activités dites "team building" seront au programme tout au long de cette semaine, en plus des entraînements quotidiens. Cette préparation en terres bataves se terminera par deux matchs amicaux contre Willem II, le samedi 23, et Feyenoord, le dimanche 24.