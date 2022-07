OL : Johann Lepenant déplore "le peu d’occasions malgré la possession"

Samedi, l’OL a été puni par une fébrilité défensive notamment sur les phases arrêtées. D'autant plus qu'offensivement, les Lyonnais n’ont pas réussi à faire la différence face à Anderlecht.

3-0, le score est large et pour beaucoup, il peut paraître sévère. Pourtant, samedi soir, l’OL est quelque peu retombé dans ses travers de la saison passée. Défensivement, les Lyonnais ont subi des assauts belges mais n’ont pas été mis plus en danger que ça. Hormis la parade sur l’action qui a amené le premier but d’Anderlecht, Anthony Lopes n’a presque rien eu à faire. Il est seulement allé chercher par trois fois le ballon dans ses filets. Et comme la saison dernière, l’OL n’a pas pu compter sur son allant offensif pour combler le retard.

Malgré une composition plutôt offensive avec le retour de Lucas Paquetà notamment, le jeu est devenu statique avec une ligne de quatre sans mouvement. "On a fait une mauvaise entame donc ça nous plombe. Je trouve qu’on a eu le ballon mais on n’a pas réussi à avoir beaucoup d’occasion, a noté Johann Lepenant sur OLPlay. Il y a des points à progresser avant le début du championnat. Ils étaient en forme, présents dans les duels donc on avait un peu plus de difficulté sur le plan physique. On a encore le temps de progresser avant le début de la saison. Le stage va être important pour ça avec deux beaux matchs à jouer."

Comme Peter Bosz, le milieu de terrain qui "saisit les minutes qu’on me donne", préfère dédramatiser le score fleuve et la défaite contre Anderlecht. A Lyon, ce match ne reste un amical. Ça n’empêche pas d’en tirer quelques leçons.