Anderlecht - OL : Lucas Paquetà titulaire, Romain Faivre décalé sur le côté

Lucas Paqueta et José Fonte (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la deuxième rencontre contre Anderlecht, Peter Bosz continue sur la lancée du dernier match contre le Dynamo Kiev. Seul Lucas Paquetà remplace numériquement Tetê, blessé.

L’escale belge a bien commencé pour l’OL avec une victoire (2-3) en milieu d’après-midi pour les jeunes pousses lyonnaises renforcées par quelques joueurs expérimentés comme Moussa Dembélé ou Léo Dubois. Pour le match de 20h, c’est une équipe qui se rapproche très clairement de l’équipe-type en attendant les retours d’absence de Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Tetê. Sans faire injure à la formation alignée au centre d’entraînement, c’est bien celle de la soirée qui sera passée au crible. Pour cette deuxième manche contre Anderlecht, Peter Bosz a choisi d’aligner Lucas Paquetà dans l’entrejeu de l’OL, poussant Romain Faivre sur le côté avec le forfait de Tetê.

Thiago Mendes capitaine

Ce décalage de l’ancien Brestois et l’entrée du meneur brésilien sont d’ailleurs les seuls changements par rapport au deuxième match contre le Dynamo Kiev en plus du capitanat pour Thiago Mendes. Malgré les dires de Peter Bosz, c’est bien une équipe titulaire qui se dessine au fur et à mesure de la préparation. De quoi permettre aussi de travailler les automatismes que ce soit offensivement ou défensivement pendant 75 minutes au Lotto Park contre une formation belge qui reprend le championnat dans une semaine.

Le onze titulaire contre Anderlecht : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Henrique - Lepenant, Paquetà, Reine-Adelaïde - Toko-Ekambi, Lacazette, Faivre