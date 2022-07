L'OL a la frite avant le deuxième rendez-vous contre Anderlecht (3-2)

Pour ce premier match contre Anderlecht, l’OL s'est imposé (2-3) grâce à des buts de Moussa Dembélé, Rayan Cherki et Sofiane Augarreau. L'opposition belge a permis aux joueurs de Peter Bosz de mettre en pratique la tactique travaillée depuis deux semaines.

Malgré la victoire finale (3-2), il régnait un air de National 2, ce samedi après-midi du côté de Bruxelles. En plus d’une équipe lyonnaise assez jeune avec les présences de Mohamed El Arouch, Irvyn Lomami ou encore Idris Bounass, la première rencontre se déroulait au centre d’entraînement d’Anderlecht. Une opposition à huis clos, loin des 50 000 personnes du Parc OL et qui a dû surprendre les plus expérimentés comme Boateng ou Dubois, habitués aux affluences. Comme face au Dynamo Kiev, mardi, Peter Bosz a concocté une première équipe mêlant jeunesse et expérience avec des joueurs amenés à être remplaçants durant la saison malgré les dires du coach néerlandais.

Face au club le plus titré de Belgique, l’OL n'a pas tout bien fait dans sa volonté de jouer propre et court mais a montré le visage d’une équipe conquérante souhaitant aller presser haut comme le souhaite Peter Bosz. Le jeu d’Anderlecht, toujours à la recherche d’une relance courte, a fait les affaires lyonnaises pour parfaire cette cohésion collective et a permis de se montrer dangereux aves des récupérations hautes. Encore une fois, l’efficacité offensive a pêché avec un Mohamed El Arouch, très remuant mais ne trouvant pas la mire à la différence de Bourgoin (6e, 10e). Bien plus entreprenant, l’OL s’est finalement fait surprendre sur la première incursion bruxelloise avec Antoine Colassin, ayant bien suivi un arrêt de Rémy Riou.

El Arouch encore intéressant

Dans cette première rencontre, les regards étaient bien évidemment braqués sur Rayan Cherki pour sa première de la saison. Sur le flanc depuis février, l’ailier est bien sûr en reprise. Il a essayé, il a tenté mais a fait preuve de pas mal d’approximation technique. Avec cinq mois sans jouer, difficile d’en demander plus et certaines situations comme ce décalage d’El Arouch pour son coéquipier (50e) aurait certainement donné autre chose avec plus de minutes dans les jambes. La seconde connexion entre les deux pépites aura finalement été la bonne pour Cherki. Ces 65 minutes de jeu lui auront au moins permis de se faire du bien à la tête avec ce but (54e) mais surtout de reprendre du rythme tout comme Moussa Dembélé, qui avait dû faire l’impasse sur le déplacement à Bourgoin mardi.

Parfaitement remis de sa maladie, l’attaquant s’est parfois retrouvé un peu seul dans ce 4-3-3 malgré la projection d’El Arouch mais a encore fait parler son flair du buteur pour l'égalisation (36e) sur une offrande de Noam Bonnet, entré à la place d’Idris Bounaas blessé après 20 minutes. Après cette rencontre, le jeu lyonnais reste perfectible notamment dans le remplacement défensif à l'image des deux buts encaissés presque identiques mais certains préceptes de Peter Bosz commencent malgré tout à être imprégnés. Et la jeunesse lyonnaise continue de se mettre en évidence avec le premier but en pro de Sofiane Augarreau ou Bradley Barcola encore remuant et qui marque quelques points. Prochain rendez-vous à 20h pour le deuxième match contre Anderlecht.