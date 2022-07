OL : "les automatismes de d'habitude sont revenus", considère Barcola

Bradley Barcola s'est "senti mieux" lors du second match contre le Dynamo Kiev. En fin de rencontre, les jeunes Lyonnais ont particulièrement brillé.

Bradley Barcola a vécu une soirée en deux temps, mardi, face au Dynamo Kiev. Titulaire lors de la première rencontre (18h) perdue contre le club ukrainien (1-3), le Lyonnais a occupé la pointe de l'attaque pendant une petite heure, sans se montrer vraiment dangereux. Après une longue pause, il a fait son retour sur la pelouse, lors de la seconde manche (21h), sur l'aile gauche de l'attaque lyonnaise. "Cela fait très longtemps que je joue sur le côté. Je me sentais mieux sur le second match par rapport au poste d'avant-centre que j'occupais sur le premier, a confié l'attaquant de 19 ans. De base, je suis quand même attaquant de pointe. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à ce poste, donc, j’avais un peu moins de repères", a-t-il ajouté.

"Les automatismes de d'habitude sont revenus"

Quand Peter Bosz a refait confiance, à la 67e minute de jeu, aux jeunes Lyonnais restaient plutôt discrets lors de la première partie, personne ne s'attendait à un tel résultat. Pourtant, ils ont su faire la différence à l'image de la merveilleuse combinaison collective conclue par Sekou Lega. "On a fait une très bonne entrée lors du second match. Parce qu'on a l’habitude de jouer ensemble et les automatismes de d’habitude sont revenus", a estimé Barcola. Si le Gone s'est senti "un peu fatigué sur la fin", il considère comme "formateur" de jouer ce genre de double confrontation contre une équipe venue se préparer pour un barrage de Coupe d'Europe. "ll y avait plus de duels, plus d’intensité. Ce n'est pas pareil que le premier match contre Bourg-Péronnas", a conclu le joueur formé dans le Rhône.