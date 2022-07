L'OL s'incline dans la première manche contre le Dynamo Kiev (1-3)

L’Olympique lyonnais se déplaçait ce mardi sur la pelouse de Bourgoin-Jallieu pour une double confrontation contre le Dynamo Kiev. Si le résultat reste anecdotique (1-3), les Lyonnais ont gâché trop d'occasions face à une sérieuse équipe ukrainienne.

Si 5 400 spectateurs étaient attendus ce mardi au stade Pierre Rajon, ils n’étaient visiblement pas tous présents lors de la première des deux confrontations amicales, à 18h, contre le Dynamo Kiev. Sous une chaleur étouffante, Peter Bosz a décidé de faire confiance, pour cette première manche, à de jeunes joueurs encadrés par quelques cadres, dont Léo Dubois et Lucas Paquetá. Passé l’émouvant hymne ukrainien entonné par une réfugiée de guerre, et la minute de silence en hommage à un peuple meurtri par l’invasion militaire de la Russie, le Brésilien de 24 ans est le premier à s’illustrer, sur la pelouse de Bourgoin-Jallieu, d’une frappe enroulée du pied gauche venue se loger juste à côté du poteau de Boyko (9e).

Pendant que les tribunes continuent à se remplir, et que des dizaines de supporteurs multiplient les allers-retours vers la buvette, l’OL confirme sa bonne entame de match. Mohamed El Arouch provoque, porte le ballon et combine aisément avec Paquetá, pas loin encore une fois d’ouvrir le score (17e). Mais à Lyon, c’est connu, on aime se faire peur. Et sur une sortie mal maîtrisée de Rémy Riou, Supryaha provoque un pénalty que son coéquipier, Vanat, se charge de clouer sur le poteau. Un soulagement de courte durée pour les Lyonnais puisque Cenk Özkacar, aligné aux côtés de Sinaly Diomandé, se fait piquer le ballon par le capitaine du Dynamo, Garmash, qui n’a plus qu’à fixer le portier lyonnais et a ajusté son partenaire d’attaque (0-1, 28e).

El Arouch réduit la marque d'un joli coup de pied

En seconde période, Djibrail Dib, pas très en vue dans le premier acte, laisse sa place à Yaya Soumaré. Revenu avec de bonnes intentions, l’OL se montre dangereux, et Tino Kadewere rate l’immanquable (51e). Comme en début de match, le club rhodanien se fait punir par de disciplinés ukrainiens, qui profitent d’une nouvelle contre-attaque pour faire le break (0-2, 56e). Le réveil rhodanien est sonné par El Arouch, qui réduit la marque d’un joli coup de pied à l’entrée de la surface (1-2, 60e), avant de céder sa place comme huit autres de ses coéquipiers. Annoncée par Peter Bosz, cette nouvelle équipe est emmenée par Florent Da Silva, tout juste revenu à l’entraînement. Un peu moins de trente minutes pour de jeunes Lyonnais, qui occupent la partie de terrain adverse, sans se montrer réellement dangereux. Cinq minutes avant le coup de sifflet final, le Dynamo Kiev se met définitivement à l'abri (1-3). Pour ceux qui en doutaient, le club ukrainien est bel et bien en train de préparer un barrage de Ligue des Champions prévu dans une semaine.