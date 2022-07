Pour ce deuxième rendez-vous de la saison, l'OL affronte le Dynamo Kiev pour une double confrontation. Pour la première rencontre programmée à 18h, Peter Bosz a décidé d'aligner le duo Sinaly Diomandé - Cenk Ozkaçar en défense centrale. Face aux différentes absences, la jeunesse est en nombre avec les présences de Dib, El Arouch ou encore Bounaas.

La jeunesse triomphera. Il faudra encore patienter pour en être sûr mais au moins, elle aura sa chance. Avant le début des matchs amicaux, Peter Bosz avait clairement envoyé un message, affirmant que les jeunes de l'Académie auront leur chance de se montrer dans cette préparation avec des minutes accordées au fil des rencontres. L'entraîneur de l'OL n'a pas menti comme l'atteste la composition de la première rencontre contre le Dynamo Kiev à 18h. Pour ce premier round contre le club ukrainien, Bosz a largement fait tourner son effectif avec aucun des titulaires contre Bourg Péronnas présents dans le onze.

Dubois à gauche, Dembélé malade

Comme attendu, le duo Diomandé - Ozkaçar est aligné en défense centrale juste devant Rémy Riou et aura certainement à coeur de montrer qu'il est une solution de rechange plus que viable. L'Ivoirien et le Turc seront accompagnés par Lomami et Dubois sur les côtés. Plutôt à son avantage au moment de son entrée dans l'Ain, Lucas Paquetá retrouve une place de titulaire, très certainement dans un rôle de meneur avec Mohamed El Arouch et Idriss Bounaas en soutien. Aux avant-postes, pas de trace d'Alexandre Lacazette ou de Moussa Dembélé, ce dernier malade étant absent de dernière minute, mais un trio Dib - Kadewere - Barcola.

Le onze de départ de l'OL : Riou - Lomami, Diomandé, Ozkaçar, Dubois - Bounaas, El Arouch, Paquetá - Dib, Kadewere, Barcola