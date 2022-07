En laissant de nombreux joueurs sur le côté pour le match de ce mardi, Peter Bosz veut expérimenter certaines choses. La paire Diomandé - Ozkaçar va débuter en défense centrale notamment. Ayant pris part aux différents entraînements depuis la reprise, Rayan Cherki n’a lui pas encore reçu le feu vert médical pour jouer.

Le groupe retenu par Peter Bosz pour la double confrontation contre le Dynamo Kiev a largement fait réagir. Il faut dire qu’avec des absences notables, l’heure était forcément au questionnement mais l’entraîneur néerlandais reste fidèle à son plan de bataille estival. Il avait promis de voir tous ses joueurs à l’oeuvre et il tient parole pour cette seconde sortie pour l’OL. Après la victoire contre le FBBP01, Bosz a décidé de laisser certains joueurs au repos comme Maxence Caqueret ou d’autres comme Jérôme Boateng ou Damien Da Silva afin de faire de la place aux jeunes.

La double confrontation contre Kiev doit permettre aux Lyonnais de monter d’un cran physiquement avec une heure de jeu pour la plupart et de tester certains joueurs comme Sinaly Diomandé et Cenk Ozkaçar, auteur d’un prêt concluant en Belgique la saison dernière. L’Ivoirien et le Turc vont être alignés ensemble en défense centrale notamment et tenter de gagner des points même si le duo Lukeba - Mendes reste la paire n°1 dans l’esprit de Bosz. L’autre interrogation concernait Rayan Cherki et sa nouvelle absence.

Cherki peut rejouer à la mi-juillet

Déjà hors de la feuille de match pour l'amical à Bourg-en-Bresse samedi, beaucoup voyait cette seconde absence comme une sanction alors que le jeune Lyonnais n’a toujours pas prolongé. Il n’en est rien et Cherki poursuit sa phase de reprise après sa grosse blessure survenue en février dernier à Monaco. S’il a bien repris l’entraînement avec le reste du groupe depuis le 4 juillet, Rayan Cherki n’a toujours pas reçu le feu vert médical pour prendre part à un match. Cette autorisation n’interviendra qu’à partir du 15 juillet et le joueur offensif a de grande chance d’être présent pour le prochain amical contre Anderlecht. Une chose est sûre, à Bourgoin, la mixité jeune et titulaires devrait marcher à plein régime.