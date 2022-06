OL : Rayan Cherki envoie un signe positif pour sa prolongation

En discussions avec l’OL depuis des mois, Rayan Cherki n’a toujours pas prolongé. Mais le joueur offensif se voit un avenir à Lyon comme il l’a confié samedi.

Depuis le début du mercato, le travail de la cellule de recrutement et de Jean-Michel Aulas est un quasi sans-faute. Entre le retour d’Alexandre Lacazette ou les prolongations de contrat de Maxence Caqueret et Anthony Lopes, l’OL a pris les devants pour ne pas répéter les erreurs de la saison passée. Qu’en sera-t-il pour Rayan Cherki ? En fin de contrat dans un an, le prodige lyonnais est en discussions avec son club formateur depuis des mois. Il a même en sa possession une offre de prolongation dont Aulas en attend une réponse. Le président se montre impatient et en a remis une couche, mardi lors de la présentation de John Textor.

"Il y a eu des signatures de jeunes, d'autres vont intervenir. J'attends une réponse personnelle de Rayan Cherki sur les engagements qu'il m'a donnés."

L'un des symboles du nouveau projet

Dans ce dossier qui ressemble à une priorité dans l’état-major de l’OL, il restait à savoir dans quel état d’esprit se situait le principal intéressé. Préférant faire silence radio durant sa rééducation, Rayan Cherki a pris la parole, samedi soir. Présent à l’Astroballe pour le titre de champion de France de l’ASVEL, l’international Espoir a confirmé son envie de poursuivre sa progression à Décines. "Franchement, les discussions avancent bien. Mon parti et celui du club s'entendent très bien, a-t-il lâché sur beIN Sports. C'est bientôt la reprise et j'espère pouvoir faire de grandes choses avec l'Olympique Lyonnais."

Reste désormais aux deux parties à trouver un véritable terrain d’entente et officialiser cette prolongation.