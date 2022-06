Pour John Textor, l'OL doit rêver "gagner une Coupe d'Europe"

Mardi, John Textor a été officiellement présenté face à la presse lyonnaise. S'il n'est pas encore officiellement le futur actionnaire majoritaire de l'OL, l'Américain est revenu sur sa méthode et sur ce qu'il aspire en investissant dans le club lyonnais.

Pourquoi l'OL ?

"Attendez-vous à ce que je sois toujours ici à parcourir l'Académie à Lyon et vraiment à me familiariser avec le club. Mais aussi avec le basket. Je pense que l'OL représente tout ce que j'aimerais voir pour les clubs. Les équipements, l'Arena... Ce club représente le sport, les divertissements, le foot, le basket, les hommes, les femmes. C'est très puissant, c'est une marque qui dépasse les frontières. L'Olympique lyonnais a déjà dépassé les frontières. Il fait déjà partie des 20 plus grands clubs au monde. Pourquoi j'arriverais ici et je changerais les choses ? Ce qui est important, c'est d'arriver ici sans cette pression de diriger quoi que ce soit. Si je devenais directeur, je serais un peu feignant. J'espère que les gens me percevront comme quelqu'un qui aime aider."

Le pouvoir décisionnaire d'Aulas

"On a fait quelque chose d'assez unique. Puisque nous comprenons les besoins d'une structure sportive, nous investissons sur les talents. Signer de nouvelles personnes. En ce qui concerne la prise de décisions, je pense que le président est plus sérieux que moi. Pour mener la barque de cette entreprise. Je pense qu'il est assez à l'aise avec ce niveau d'autonomie."

La recette pour regagner un titre

"Prendre exemple sur les femmes (il rigole). Quand j'ai acheté Botafogo, il n'avait rien gagné depuis plusieurs décennies. Maintenant, quand on voit qu'on a réussi à gagner Flamengo l'année dernière. Je pense que rêver éveillé est quelque chose de très important. Je sais qu'on veut gagner des championnats. Jean-Michel Aulas veut revenir au niveau européen. J'espère qu'on va pouvoir battre le PSG, rêve gagner une Coupe d'Europe, un championnat... Et qu'on va avoir une bonne communauté dans le monde entier."

Textor : "Je suis ici comme ressource"

L'argent investi dans le club

"Aulas a demandé 86 millions d'euros concentrés sur l'équipe, le sportif. De façon plus large, pour le capital, nous avons réussi à convaincre les vendeurs. Nous allons soutenir Jean-Michel Aulas. Et les bases du club sont très saines. Et si le président vient me voir pour me dire qu'il faut donner plus, ce sera notre objectif et nous l'aiderons."

Les clubs-Etats comme le PSG

"Le public est toujours plus important que le club dans le foot. j'espère qu'on va continuer avec Aulas et qu'on va réussir à emmener un nouveau public, bien élargi. Évidemment il est question d'argent. Je n'aime pas les projets comme le PSG. Il va falloir améliorer le capital. Si on continue à faire ce que fait le président Aulas, et qu'on y amène du divertissement, on va pouvoir gagner beaucoup d'argent, plus que les investisseurs qataris."

Un LBO pour racheter les parts ?

"Je déteste ça, c'est quelque chose d'horrible pour moi. On a choisi de faire les choses d'une certaine façon. Il faut bien prouver que l'on a des fonds. Quand la banque vous garantit que vous avez les fonds nécessaires. On nous a demandé de nous assurer qu'on avait les fonds nécessaires. Il n'y a pas de prêteurs, pas de dette. Nous avons les reins solides à ce niveau-là. Nous achetons avec nos capitaux propres, il n'y a aucune dette pour le club. Avec le LBO, c'est quand on emprunte auprès du club que l'on achète."

Textor : "Pas de synergie entre les clubs pour les joueurs"

La synergie entre les différents clubs du groupe

"Je ne suis pas sûr que la synergie forcée soit nécessaire. Au niveau des fans, c'est vraiment du divertissement. C'est marrant de voir des maillots de Botafogo à Crystal Palace. Mais ne vous attendez pas que ces clubs aient des synergies entre eux au niveau des joueurs. Après, au Brésil, des joueurs peuvent exploser et ils peuvent ensuite aller en Europe. Pour l'instant, c'est plus des collaborations vers le Brésil, pour alimenter le championnat brésilien."

La formation dans son projet

"Ce qu'on peut voir au Brésil avec Botafogo, il y a un réveil. L'objectif est d'emmener du capital. Du capital qui vient de l'Etat, je suis un des premiers actionnaires qui en bénéficie. Le Brésil est une des sources de talents les plus importantes dans le monde. Quand l'académie reçoit moins d'investissements, ça casse cette manne de joueurs. Les observateurs de Botafogo attendent que des joueurs puissent se développer à Crystal Palace par exemple. D'ici quelques années, Botafogo deviendrait le dénicheur de talents, des talents de demain. Si on arrive à augmenter cette manne de joueurs, ce sera quelque chose de très productif. C'est ma vision des choses d'ici deux à cinq ans."

La recette pour battre les clubs-Etats

"Je n'ai vraiment pas de recette. Avoir plus de joueurs, les former. Sur un match tout peut se passer. Mais sur le long terme, c'est plus difficile. Dans un premier temps, il faut s'améliorer. Stimuler les joueurs déjà en place à devenir meilleurs. En battant aussi des rivaux avec plus de fréquence. C'est une combinaison de capital et de joueurs."