OL : Jean-Michel Aulas "veut concurrencer le PSG le plus tôt possible"

Avec l’arrivée de John Textor, l’OL se remet à rêver en grand et concurrencer le PSG. Malgré tout, Jean-Michel Aulas préfère tempérer les ambitions.

A Lyon, il se mélange un sentiment d’optimisme mais aussi de méfiance avec l’arrivée future de John Textor dans l’actionnariat de l’OL. Avec la prise de pouvoir de l’Américain, certains pourraient penser que la folie des grandeurs pourrait s’emparer du club lyonnais. Malgré une partie des 86 millions d’euros d’augmentation du capital qui doit être investir dans le recrutement, il ne faut pas s’attendre à voir le club lyonnais gagner la Ligue 1 la saison prochaine ou la Ligue des champions dans deux ans. John Textor a concédé que le club pouvait se permettre de "rêver d’une Coupe d’Europe" mais les marches se monteront une à une comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas. A la question de savoir si l’OL sera un concurrent féroce du PSG toutes les saisons, le président a préféré être clair.

"Je ne pense pas qu'on puisse imaginer être chaque année l'adversaire le plus coriace du PSG. Par contre, on est en train de prendre une dimension qui va nous donner plus de moyens pour recruter, a noté Aulas. On change de stratégie sur la construction de l'équipe en termes de mentalité. Oui, on veut concurrencer le PSG le plus tôt possible, mais chaque année, je ne sais pas."

Confirmant qu’il avait négocié un deal de trois ans minimum pour rester à la présidence de l’OL, Jean-Michel Aulas reste la tête sur les épaules. Le club a de l’ambition avec John Textor et fera tout pour retrouver son standing mais sans s’emballer outre mesure.