En marge de la conférence de presse de présentation de John Textor, Jean-Michel Aulas a confirmé que Peter Bosz sera bien l’entraîneur de l’OL la saison prochaine.

Jean-Michel Aulas a rapidement annoncé que le sportif n’avait pas vraiment sa place dans la conférence de presse, le président lyonnais a vite été rattrapé par la réalité. Il faut dire qu’en annonçant il y a quelques temps que le sort de Peter Bosz pourrait être remis en cause avec l’arrivée des nouveaux investisseurs, il se savait attendu. En présentant John Textor comme le futur actionnaire majoritaire de l’OL à l’issue de l’aboutissement des négociations exclusives, le président lyonnais et l’investisseur américain ont forcément été questionnés sur le sujet. L’interrogation a directement été posée à Textor mais ce dernier a préféré botter en touche, histoire de ne pas mettre les pieds dans le plat et de laisser sous-entendre qu’il a "un quelconque impact dans cette décision".

"Je ne prends pas partie dans les questions du sportif et de l’entraîneur donc c’est la seule réponse que je peux donner, a-t-il d’abord déclaré. C’est Jean-Michel Aulas qui prend ce genre de décision."

Aulas : "On a parlé avec Textor des moyens à mettre en oeuvre"

Sentant que le bébé allait lui revenir rapidement entre les mains, Jean-Michel Aulas a pris les devants en confirmant que Bosz "sera bien là". Peter Bosz confirmé dans ses fonctions, l’OL va maintenant pouvoir se tourner complètement dans le recrutement même si la direction n’a pas attendu l’arrivée du nouvel actionnaire pour se mettre en route à l’image de l’arrivée d’Alexandre Lacazette. Néanmoins, avec l’augmentation du capital de 86 millions d’euros qui sera validée le 29 juillet prochain, le club lyonnais va investir une grande partie de cette somme dans le recrutement comme l’a confirmé Aulas. "Cette somme viendra en plus de ce que nous souhaitions consacrer à l’investissement pour renforcer très largement les équipes, si l’opération ne s’était pas faite. On a changé de stratégie, de mentalité concernant ce point pour pouvoir concurrencer le plus possible et être dans le haut du tableau."

L’été s’annonçait déjà chaud entre Rhône et Saône mais le recrutement conséquent promis par Jean-Michel Aulas il y a quelques semaines pourrait bien avoir lieu. Et ce ne sera pas pour déplaire aux supporters.