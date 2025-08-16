Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
Corentin Tolisso lors d’OL – RWDM Brussels (crédit David Hernandez / OetL)

Tolisso (OL) : "Ce brassard représente beaucoup pour moi"

  • par Lirone Nabet
  • 6 Commentaires

    • Ayant fait le choix de rester à l'OL, Corentin Tolisso va occuper un nouveau rôle. Celui de capitaine cette saison avec son club de cœur.

    Corentin Tolisso entame cette nouvelle saison avec un rôle particulier. Le joueur formé à l’Olympique lyonnais a été désigné capitaine de l’équipe première, après le départ d’Alexandre Lacazette vers le club de Neom SC en Arabie saoudite. En conférence de presse, devant plusieurs médias dont "Olympique et lyonnais", Tolisso a confié sa grande émotion. "C’est une très grande fierté, je n’aurais jamais pensé être capitaine de l’OL quand j’étais tout petit", a-t-il déclaré. L’international français a rappelé son attachement au club, qu’il soutient depuis l’enfance, et l’importance qu’il accorde à cette mission.

    Une mission de cœur pour Tolisso

    Pour Tolisso, succéder à Alexandre Lacazette représente un double honneur : celui de porter le brassard et celui de prendre la suite d’un ami proche. "Succéder à un très grand capitaine, c’est une fierté aussi ", a-t-il affirmé, avant d’ajouter : "Ce brassard représente beaucoup pour moi". Le milieu de terrain a également insisté sur sa volonté de représenter l’équipe du mieux possible, avec l’ambition de défendre les couleurs de l’OL sur tous les terrains. Désormais, c’est à lui de guider le groupe, de maintenir l’unité et d’incarner l’esprit lyonnais. Une mission qu’il aborde avec détermination, et qui débutera ce samedi lors du premier rendez-vous de la saison en championnat face à Lens.

    6 commentaires
    1. OLyonn@is
      OLyonn@is - sam 16 Août 25 à 10 h 54

      Content que Coco reste.

      Bon je lance quand même un pavé dans la mare.🤭🐸

      Comment se fait t'il que lui reste avec son gros salaire de 500000 euros par mois?

      Il n'avait pas été dis que les salaires ne devaient plus dépasser 200000 euros?

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 16 Août 25 à 11 h 02

        J'en avais déjà lancé un mais le retour à pas été terrible, peut être qu'avec toi ça passera mieux 😉😂

        Signaler
        1. Avatar
          Tigone - sam 16 Août 25 à 11 h 47

          Bien content que Tolisso reste fièrement et devienne le capitaine de l'OL !
          Expérience, niveau footbalistisque et formé à l'OL, parfait!

          Seul bémol...
          Fini le temps où Tolisso restait concentré sur sa performance. Avoir le brassard, ça veut dire parler et conseiller voir tout simplement dire les choses comme elles sont en plein match...
          Avec la nouvelle réforme des arbitres, l'arbitre n'aura plus besoin de l'excuse de "la faute manifeste" pour visionner la VAR, et seul le capitaine à la droit de parler à l'arbitre...bref, il faudra que Coco se mouille et réclame s'il sent que l'OL est lésé par un fait de jeu!!!!!!
          J'ai bien aimé sa réaction quand le jeune Merah s'est fait bousculé. Il faut de la personnalité pour être capitaine de l'OL.

      2. Avatar
        leroilyon - sam 16 Août 25 à 11 h 40

        Ben c'est tout simple Olyonn@is, c'est comme pour l'alcool.
        Un gros salaire, ca va.
        Plusieurs gros salaires, bonjour les dégâts!

        Signaler
    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - sam 16 Août 25 à 11 h 47

      Hé hé elle est drôle.🍻

      Signaler
      1. OLyonn@is
        OLyonn@is - sam 16 Août 25 à 11 h 50

        Gigot!

        Bon app.😋

        Signaler

