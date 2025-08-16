Tolisso (OL) : "Ce brassard représente beaucoup pour moi"

Ayant fait le choix de rester à l'OL, Corentin Tolisso va occuper un nouveau rôle. Celui de capitaine cette saison avec son club de cœur.

Corentin Tolisso entame cette nouvelle saison avec un rôle particulier. Le joueur formé à l’Olympique lyonnais a été désigné capitaine de l’équipe première, après le départ d’Alexandre Lacazette vers le club de Neom SC en Arabie saoudite. En conférence de presse, devant plusieurs médias dont "Olympique et lyonnais", Tolisso a confié sa grande émotion. "C’est une très grande fierté, je n’aurais jamais pensé être capitaine de l’OL quand j’étais tout petit", a-t-il déclaré. L’international français a rappelé son attachement au club, qu’il soutient depuis l’enfance, et l’importance qu’il accorde à cette mission.

Une mission de cœur pour Tolisso

Pour Tolisso, succéder à Alexandre Lacazette représente un double honneur : celui de porter le brassard et celui de prendre la suite d’un ami proche. "Succéder à un très grand capitaine, c’est une fierté aussi ", a-t-il affirmé, avant d’ajouter : "Ce brassard représente beaucoup pour moi". Le milieu de terrain a également insisté sur sa volonté de représenter l’équipe du mieux possible, avec l’ambition de défendre les couleurs de l’OL sur tous les terrains. Désormais, c’est à lui de guider le groupe, de maintenir l’unité et d’incarner l’esprit lyonnais. Une mission qu’il aborde avec détermination, et qui débutera ce samedi lors du premier rendez-vous de la saison en championnat face à Lens.