L'OL s'avance en Ligue 1 avec une moyenne d'âge basse

Avec un mercato qui a vu le départ de joueurs expérimentés et l'arrivée de jeunes paris, l'OL débute cette saison de Ligue 1 avec une moyenne d'âge parmi les plus basses de ces dernières années entre Rhône et Saône. Préjudiciable ?

Le grand jour est arrivé et il y a un peu plus d'un mois, les supporters ne s'imaginaient pas pouvoir vivre ce moment. Oui, l'OL est bien en Ligue 1 et il n'est pas forcément là pour faire figuration. L'équilibre est encore bancal au niveau des finances, mais voir les hommes de Paulo Fonseca affronter Lens ce samedi (17h) est déjà une victoire en soi. Toutefois, dans l'environnement rhodanien, il y a des attentes et une volonté de continuité avec une nouvelle qualification européenne à l'issue de la saison. Pourtant, l'équipe a bien changé et pas qu'un peu. De nombreux cadres ont quitté le navire pour renflouer les caisses ou baisser la masse salariale. Avec le nouveau projet, l'OL a misé sur des jeunes joueurs venus de championnats mineurs ou tout simplement de son académie.

"Nous avons un bon mix entre jeunesse et expérience"

Cela a forcément une incidence sur l'expérience du groupe et en perdant des Lacazette, Matic, Cherki ou même Veretout, ce sont de nombreux matchs de championnat, de Coupe d'Europe qui ont mis les voiles. En 2025-2026 et en attendant les derniers mouvements du mercato, c'est le plus jeune effectif du club lyonnais de ces dernières années.

Avec 24,1 ans de moyenne, l'OL n'avait plus affiché autant de jeunesse depuis la saison 2017-2018 (23,6), comme soufflé par le compte OL_Data. Préjudiciable pour jouer les places d'honneur de Ligue 1 ? Pas à écouter Paulo Fonseca. "Je pense que nous avons un bon mix. Nous avons des jeunes joueurs, mais nous avons aussi des joueurs expérimentés qui supportent les jeunes joueurs. Je pense que le groupe est équilibré, mais j'aime beaucoup travailler avec les jeunes joueurs. Ils ont la volonté, l'ambition de travailler pour l'équipe." Avec Khalis Merah, Saël Kumbedi ou Malick Fofana, la jeunesse devrait être présente dans la onze de l'OL ce samedi.