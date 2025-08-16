Actualités
Les joueurs de l'OL contre Hambourg
Les joueurs de l’OL contre Hambourg (Photo by Jürgen Fromme / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP)

L'OL s'avance en Ligue 1 avec une moyenne d'âge basse

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Avec un mercato qui a vu le départ de joueurs expérimentés et l'arrivée de jeunes paris, l'OL débute cette saison de Ligue 1 avec une moyenne d'âge parmi les plus basses de ces dernières années entre Rhône et Saône. Préjudiciable ?

    Le grand jour est arrivé et il y a un peu plus d'un mois, les supporters ne s'imaginaient pas pouvoir vivre ce moment. Oui, l'OL est bien en Ligue 1 et il n'est pas forcément là pour faire figuration. L'équilibre est encore bancal au niveau des finances, mais voir les hommes de Paulo Fonseca affronter Lens ce samedi (17h) est déjà une victoire en soi. Toutefois, dans l'environnement rhodanien, il y a des attentes et une volonté de continuité avec une nouvelle qualification européenne à l'issue de la saison. Pourtant, l'équipe a bien changé et pas qu'un peu. De nombreux cadres ont quitté le navire pour renflouer les caisses ou baisser la masse salariale. Avec le nouveau projet, l'OL a misé sur des jeunes joueurs venus de championnats mineurs ou tout simplement de son académie.

    "Nous avons un bon mix entre jeunesse et expérience"

    Cela a forcément une incidence sur l'expérience du groupe et en perdant des Lacazette, Matic, Cherki ou même Veretout, ce sont de nombreux matchs de championnat, de Coupe d'Europe qui ont mis les voiles. En 2025-2026 et en attendant les derniers mouvements du mercato, c'est le plus jeune effectif du club lyonnais de ces dernières années.

    Avec 24,1 ans de moyenne, l'OL n'avait plus affiché autant de jeunesse depuis la saison 2017-2018 (23,6), comme soufflé par le compte OL_Data. Préjudiciable pour jouer les places d'honneur de Ligue 1 ? Pas à écouter Paulo Fonseca"Je pense que nous avons un bon mix. Nous avons des jeunes joueurs, mais nous avons aussi des joueurs expérimentés qui supportent les jeunes joueurs. Je pense que le groupe est équilibré, mais j'aime beaucoup travailler avec les jeunes joueurs. Ils ont la volonté, l'ambition de travailler pour l'équipe." Avec Khalis Merah, Saël Kumbedi ou Malick Fofana, la jeunesse devrait être présente dans la onze de l'OL ce samedi.

    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    Lens - OL : des nouveautés au niveau du règlement de la Ligue 1
    2 commentaires
    1. Avatar
      Olreal - sam 16 Août 25 à 11 h 07

      Du moment où il y a de la qualité
      On l’a vu avec le psg ça peut fonctionner
      À notre niveau cela risque d être très limite pour l’Europe
      À voir
      Mais en ce qui concerne la ligue 1 tout au contraire je pense que cela ne pourra être que salutaire
      Notre championnat sans rentrer dans la caricature est assez physique et athlétique
      Si on a fait une bonne préparation et si on revoit ce qu’on a vu dans le jeu durant celle ci on sera sûrement la bonne surprise
      Concernant aujourd’hui justement cela risque d’être très très rugueux donc mais une défaite face à Lens si on joue bien ne sera pas en soit une désillusion
      On a le 7 eme budget il ne faudra pas l’oublier

    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - sam 16 Août 25 à 11 h 13

      J'espère que nos recrues Tchécoslovaques seront bonnes.

