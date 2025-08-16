Actualités
Abner face à Przemysław Frankowski lors de Lens – OL (Photo by Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Antoine Lio

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la 1ere journée de Ligue 1 entre Lens et l'OL.

    Avant-match

    Finaliser la préparation estivale sur une bonne note est une chose. Mettre en pratique ce qui a fonctionné pour la reprise de la Ligue 1 en est une autre. Le contexte sera différent mais l'OL a des atouts à faire valoir. Après avoir frôlé la catastrophe cet été, il s'en est sorti, et bien mieux que ce que l'on aurait pensé, que ce soit sur le plan sportif ou économique. Voici l'objectif principal de Paolo Fonseca : parachever les bonnes prestations amicales par une victoire. Comme un symbole, les Rhodaniens retrouveront... Pierre Sage au stade Bollaert du RC Lens.

    Côté Pas-de-Calais, beaucoup de joueurs cadres ont aussi fait leur valise. Medina (OM), Neil El Aynaoui (AS Rome) et dernièrement Salis Abdul Samed, parti à Nice jeudi. En plein chantier, Pierre Sage et la direction lensoise avaient alors officialisé l'arrivée du champion du monde Florian Thauvin vendredi dernier. Sportivement, le RC Lens a signé un bilan estival solide (quatre victoires, deux nuls, une défaite)

    Pour affronter les Artésiens, Paolo Fonseca a choisi de miser sur un groupe de 21 joueurs et n'a pas fait dans la surprise. L'effectif est moins pléthorique qu'à pareille époque il y a un an quand Pierre Sage devait faire des choix. Ce samedi, le Portugais a emmené toutes ses recrues de l'été mais aussi les jeunes Khalis Merah et Mathys De Carvalho. En revanche, Téo Barisic est redescendu avec la réserve, tandis que Mahamadou Diawara n'a pas été convié au déplacement.

    À quelle heure de joue Lens - OL ?

    C'est Romain Lissorgue qui sera aux commandes de cette première confrontation de l'OL. Coup d'envoi 17 heures dans le cratère du stade Bollaert avec le millier de supporters lyonnais ayant fait le déplacement dans le parcage.

    Sur quelle chaîne voir Lens - OL ?

    Alors que la campagne d'abonnements du nouveau diffuseur français, Ligue 1 +, a été lancée lundi dernier, c'est sur beIN Sports que l'OL lancera sa saison. La chaîne franco-qatarienne détenant l'ensemble des rencontres du samedi à 17 heures. Le duo Christophe Josse - Daniel Bravo sera aux commentaires.

    à lire également
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Lens - OL : Merah ou Tessmann dans l'entrejeu ?

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
    Tolisso (OL) : "Ce brassard représente beaucoup pour moi" 10:15
    Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    Lens - OL : Merah ou Tessmann dans l'entrejeu ? 08:45
    Les joueurs de l'OL lors du match à Hambourg
    La sérénité de l'OL à l'épreuve de la compétition 08:00
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    L'OL Lyonnes se frotte à Nuremberg pour un deuxième amical 07:30
    Moussa Niakhaté et Paulo Akouokou (OL) face à Manuel Ugarte (Manchester United)
    OL : la défense de l’OL plus solide que la saison dernière ? 15/08/25
    Adam Karabec, joueur offensif de l'O
    OL : Karabec bien du voyage à Lens 15/08/25
    Lens - OL : Bollaert, vraiment une forteresse imprenable ? 15/08/25
    d'heure en heure
    Dominik Greif, gardien de Majorque
    OL - Mercato : le feuilleton Greif va connaitre une fin heureuse 15/08/25
    Georges Mikautadze et Khalis Merah (OL)
    Les supporters voient un avenir européen à l'OL 15/08/25
    Des banderoles en hommage à Bernard Lacombe furent installée
    OL : Bernard Lacombe aurait eu 73 ans ce 15 août 15/08/25
    Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l'OL
    OL Lyonnes : Wendie Renard dithyrambique sur Amel Majri 15/08/25
    Khalis Merah lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Tolisso élogieux sur Merah 15/08/25
    Rayan Cherki lors de Manchester City - Al Ain FC
    Cherki (ex-OL) hérite du mythique numéro 10 à Manchester City 15/08/25
    Pierre Sage (OL) avec les supporters
    Lens - OL : Sage n’a pas oublié sa promesse future 15/08/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lille
    Mercato : l’OL de nouveau attaqué sur Maitland-Niles ? 15/08/25
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : deux matchs amicaux prévus en Allemagne 15/08/25
    Les joueurs de l'OL face à Rennes, dont Matic
    Mercato : Matic fait ses adieux à "un voyage inoubliable" à l’OL 15/08/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut