Lens - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la 1ere journée de Ligue 1 entre Lens et l'OL.

Avant-match

Finaliser la préparation estivale sur une bonne note est une chose. Mettre en pratique ce qui a fonctionné pour la reprise de la Ligue 1 en est une autre. Le contexte sera différent mais l'OL a des atouts à faire valoir. Après avoir frôlé la catastrophe cet été, il s'en est sorti, et bien mieux que ce que l'on aurait pensé, que ce soit sur le plan sportif ou économique. Voici l'objectif principal de Paolo Fonseca : parachever les bonnes prestations amicales par une victoire. Comme un symbole, les Rhodaniens retrouveront... Pierre Sage au stade Bollaert du RC Lens.

Côté Pas-de-Calais, beaucoup de joueurs cadres ont aussi fait leur valise. Medina (OM), Neil El Aynaoui (AS Rome) et dernièrement Salis Abdul Samed, parti à Nice jeudi. En plein chantier, Pierre Sage et la direction lensoise avaient alors officialisé l'arrivée du champion du monde Florian Thauvin vendredi dernier. Sportivement, le RC Lens a signé un bilan estival solide (quatre victoires, deux nuls, une défaite)

Pour affronter les Artésiens, Paolo Fonseca a choisi de miser sur un groupe de 21 joueurs et n'a pas fait dans la surprise. L'effectif est moins pléthorique qu'à pareille époque il y a un an quand Pierre Sage devait faire des choix. Ce samedi, le Portugais a emmené toutes ses recrues de l'été mais aussi les jeunes Khalis Merah et Mathys De Carvalho. En revanche, Téo Barisic est redescendu avec la réserve, tandis que Mahamadou Diawara n'a pas été convié au déplacement.

À quelle heure de joue Lens - OL ?

C'est Romain Lissorgue qui sera aux commandes de cette première confrontation de l'OL. Coup d'envoi 17 heures dans le cratère du stade Bollaert avec le millier de supporters lyonnais ayant fait le déplacement dans le parcage.

Sur quelle chaîne voir Lens - OL ?

Alors que la campagne d'abonnements du nouveau diffuseur français, Ligue 1 +, a été lancée lundi dernier, c'est sur beIN Sports que l'OL lancera sa saison. La chaîne franco-qatarienne détenant l'ensemble des rencontres du samedi à 17 heures. Le duo Christophe Josse - Daniel Bravo sera aux commentaires.