Lepenant (Nantes) de retour comme titulaire contre l’OL ?

Blessé pendant un mois, Johann Lepenant a fait son retour contre Lorient le week-end dernier. Luis Castro a estimé que le milieu pourrait être titulaire dimanche face à l’OL, son ancien club.

Après Auxerre, l’OL poursuit son programme de rencontres contre les équipes mal classées de Ligue 1. Dimanche dernier, cela n’a pas forcément porté chance aux Lyonnais, qui ont dû partager les points avec l’AJA. Le visage sera différent ce dimanche puisque Paulo Fonseca comptera sur les retours de suspension de Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer et Tyler Morton. Trois renforts qui ne seront pas de trop, comme on a pu le voir jeudi soir face au Maccabi Tel Aviv. Après Auxerre, c’est donc au tour du FC Nantes de se présenter face à l’OL du côté du Décines.

Incertitude sur Lahdo

Avec seulement onze points en treize matchs, les Canaris sont hors de la zone rouge, mais ils ne le doivent qu’à une meilleure différence de buts que Lorient et Metz. La tâche s’annonce encore compliquée ce dimanche pour Luis Castro, qui doit faire sans Louis Leroux et Francis Coquelin blessés. Devra-t-il faire aussi sans Mayckel Lahdo, sorti sur blessure contre les Merlus ? Le forfait du Suédois n’est pas acté car l’attaquant a participé à la séance ce vendredi. Toutefois, son entraîneur a estimé "ne pas être sûr à 100%" de pouvoir compter dessus.

Une incertitude donc pour Nantes, qui pourrait retrouver Johann Lepenant dans le onze. L’ancien milieu lyonnais a signé son retour à la compétition le week-end dernier après un mois d’absence. Vingt minutes contre Lorient et un peu plus contre l’OL ? "Il va pouvoir jouer plus longtemps", assure Castro qui estime qu’une titularisation est "une possibilité".