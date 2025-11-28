Actualités
Johann Lepenant avec Nantes.
Johann Lepenant avec Nantes. Photo Matthieu Mirville / DPPI

Lepenant (Nantes) de retour comme titulaire contre l’OL ?

  • par David Hernandez

    • Blessé pendant un mois, Johann Lepenant a fait son retour contre Lorient le week-end dernier. Luis Castro a estimé que le milieu pourrait être titulaire dimanche face à l’OL, son ancien club.

    Après Auxerre, l’OL poursuit son programme de rencontres contre les équipes mal classées de Ligue 1. Dimanche dernier, cela n’a pas forcément porté chance aux Lyonnais, qui ont dû partager les points avec l’AJA. Le visage sera différent ce dimanche puisque Paulo Fonseca comptera sur les retours de suspension de Nicolas Tagliafico, Hans Hateboer et Tyler Morton. Trois renforts qui ne seront pas de trop, comme on a pu le voir jeudi soir face au Maccabi Tel Aviv. Après Auxerre, c’est donc au tour du FC Nantes de se présenter face à l’OL du côté du Décines.

    Incertitude sur Lahdo

    Avec seulement onze points en treize matchs, les Canaris sont hors de la zone rouge, mais ils ne le doivent qu’à une meilleure différence de buts que Lorient et Metz. La tâche s’annonce encore compliquée ce dimanche pour Luis Castro, qui doit faire sans Louis Leroux et Francis Coquelin blessés. Devra-t-il faire aussi sans Mayckel Lahdo, sorti sur blessure contre les Merlus ? Le forfait du Suédois n’est pas acté car l’attaquant a participé à la séance ce vendredi. Toutefois, son entraîneur a estimé "ne pas être sûr à 100%" de pouvoir compter dessus.

    Une incertitude donc pour Nantes, qui pourrait retrouver Johann Lepenant dans le onze. L’ancien milieu lyonnais a signé son retour à la compétition le week-end dernier après un mois d’absence. Vingt minutes contre Lorient et un peu plus contre l’OL ? "Il va pouvoir jouer plus longtemps", assure Castro qui estime qu’une titularisation est "une possibilité".

    à lire également
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : "Le coach n'a pas fait un cadeau aux jeunes"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Johann Lepenant avec Nantes.
    Lepenant (Nantes) de retour comme titulaire contre l’OL ? 18:20
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : "Le coach n'a pas fait un cadeau aux jeunes" 17:30
    Jean-Michel Aulas lors de son entrée sur la pelouse du Parc OL
    OL Légendes - Parme : Aulas à l’honneur au coup d’envoi 16:40
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : programme international chargé ce vendredi 15:50
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : premier but pour Niakhaté, fin de mauvaise série sur penalty 15:00
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : le programme du week-end 14:10
    Zarko Lazetic, entraîneur du Maccabi Tel-Aviv
    L’OL a "respecté" le Maccabi Tel Aviv (0-6) 13:20
    Vicki Becho (OL Lyonnes) France U23
    Becho (OL Lyonnes) capitaine dans la victoire des U23 françaises 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tiago Goncalves, attaquant des U17 de l'OL contre Saint-Priest
    Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : une première pour Gonçalves 11:45
    Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l'OL
    OL - Nantes : Di Nallo donnera le coup d’envoi avec deux jeunes de l’Académie 11:00
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    L’OL a franchi la barre des 500 buts en coupes d’Europe 10:15
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Niakhaté après Maccabi Tel Aviv - OL : "On savait qu’on était au-dessus" 09:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Maccabi Tel Aviv - OL (0-6) : Fonseca a "apprécié le sérieux de tous" 08:45
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Comme souvent, l’Europe a donné de l’air à l’OL 08:00
    Corentin Tolisso après son but lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Contre le Maccabi Tel Aviv, Tolisso (OL) s’offre un premier triplé en carrière 07:30
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    Ligue Europa : l'OL prend la première place 27/11/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Maccabi Tel-Aviv - OL (0-6) : les tops, ce qu'il faut retenir 27/11/25
    L'OL se rassure et s'amuse face au Maccabi Tel Aviv (0-6) 27/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut