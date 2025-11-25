Nantes acte déjà un forfait pour le déplacement contre l’OL

Pour le compte de la 14e journée, l’OL reçoit le FC Nantes à Décines. Le club nantais se présentera sans Louis Leroux, touché durant la trêve internationale.

Dimanche, l’OL aurait bien aimé repartir d'Auxerre avec les trois points. Pour cela, il aurait fallu en faire un peu plus que le visage montré pendant 90 minutes à l'Abbé-Deschamps. Sur ses quatre matchs jugés abordables, la formation lyonnaise a déjà grillé un premier joker. Il va falloir relever vite la tête avec un match à la maison pour la prochaine journée. Le dimanche 30 novembre, le club lyonnais fêtera ses 75 ans face au FC Nantes. Cela marquera aussi le retour d’Anthony Lopes au Parc OL. Pour ce match de la 14e journée de Ligue 1, les Canaris savent déjà qu’ils devront faire sans un joueur majeur de leur première partie de saison.

Un mois d'absence

La trêve internationale a fait de la casse dans les rangs nantais, comme l’a confirmé Luis Castro avant le match contre Lorient ce dimanche (17h15). Retenu avec les Espoirs français, Louis Leroux a dû quitter le rassemblement à cause d’une blessure. Le polyvalent joueur nantais souffre d’une lésion du quadriceps gauche et sera éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année civile. Pas de déplacement à Décines donc pour Leroux et un coup dur pour le FC Nantes.