Morton, Tagliafico... des retours qui vont faire du bien à l'OL

Privé de nombreux joueurs à l'infirmerie ou suspendus dimanche à Auxerre (0-0), l'OL va retrouver deux de ses titulaires, Tyler Morton et Nicolas Tagliafico. Des retours loin d'être superflus dans la période actuelle.

Est-ce un hasard si l'OL l'a mis en avant lundi lors d'une vidéo sur les réseaux sociaux ? Un moyen de dire qu'il a beaucoup manqué au milieu de terrain lyonnais dimanche à Auxerre (0-0) ? En ce début de semaine, Tyler Morton était valorisé par le club sur des images de l'entraînement. Devenu le métronome depuis sa position dans l'entrejeu, l'Anglais aurait sans doute fait du bien en Bourgogne ce week-end.

Mais voilà, il était suspendu, comme Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer. Sans faire offense au Néerlandais, on peut penser qu'il n'aurait pas été titulaire contre l'AJA. En revanche, l'ancien de Liverpool et l'Argentin aurait amené un plus à la formation rhodanienne qui a manqué de beaucoup de choses pour l'emporter chez la lanterne rouge. On aurait par exemple pu voir Corentin Tolisso un cran plus haut.

Quid de Mata et Greif ?

Évidemment, ils ont vécu, comme leurs coéquipiers, la série de cinq matchs sans succès que traverse actuellement le groupe de Paulo Fonseca. Néanmoins, sur ce que l'on voit cette saison, l'OL est incontestablement meilleur avec que sans eux. Dès jeudi, ils postuleront lors du déplacement en Serbie pour y défier le Maccabi Tel-Aviv, et surtout pour la réception du FC Nantes dimanche soir. Avec un certain impératif de victoire(s), pour les têtes d'abord, et comptablement ensuite.

En revanche, des interrogations existent pour Clinton Mata et Dominik Greif. Sans oublier les blessés Ruben Kluivert, Orel Mangala, Ernest Nuamah, Rachid Ghezzal et Malick Fofana. Des cas sur lesquels reviendra le coach portugais mercredi en conférence de presse.