Auxerre - OL : Ghezzal touché à l’ischio et absent

Pour le déplacement à Auxerre, l’OL se retrouve fortement décimé. En plus de Ruben Kluivert, Paulo Fonseca ne pourra pas compter sur Rachid Ghezzal, touché à l’ischio jeudi à l’entraînement.

C’est un comble. Avec neuf internationaux durant la trêve internationale, le staff de l’OL espérait ne pas avoir de casse à leur retour. Le contrat a été rempli, mais c’est finalement avec des joueurs restés à Décines que les problèmes sont venus. Au cours de la trêve, Ruben Kluivert a eu le malheur de se blesser à la cheville et est apparu en béquilles vendredi au centre d’entraînement. Le défenseur sera absent à Auxerre et rend un secteur défensif encore plus amoindri avec les suspensions de Nicolas Tagliafico et Hans Hateboer. Ainsley Maitland-Niles pourrait s’ajouter à la liste, l’Anglais étant malade depuis deux jours et pour qui "une décision sera prise samedi" par le staff de Paulo Fonseca.

L'Algérien avait bien travaillé durant la trêve

Une incertitude plane donc sur le latéral. De doutes, il n’y en aura pas pour Rachid Ghezzal. Ayant beaucoup travaillé dans cette trêve pour rattraper son déficit physique du début de la saison, l’ailier ne va pas pouvoir le montrer à Auxerre. Jeudi, l’Algérien a dû écourter sa séance en raison d’une gêne à l’ischio-jambier. Une douleur qui empêchera Ghezzal de faire le déplacement en Bourgogne. Un nouveau coup dur pour Fonseca, qui doit déjà bricoler depuis le début de la saison.