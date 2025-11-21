OL Académie : le programme du week-end

Ce week-end, seule la réserve féminine ne sera pas sur le pont. Avec un samedi chargé au sein de l’OL Académie.

Un petit match et de nouveau au repos. Pour la réserve féminine de l’OL, il faut réussir à suivre le rythme de la D3, tant les coupures sont nombreuses. Ce week-end, ce sera la seule équipe de l’Académie à ne pas jouer. Mais, en plus de l’équipe de Jonatan Giraldez, les U19 représenteront quand même l’OL Lyonnes avec un avant-dernier match dans la première phase du championnat. Les joueuses de Rachel Saïdi iront en Côte d’Or pour affronter Dijon dimanche (14h30) avec l’objectif d’une neuvième victoire en neuf matchs. Ce match clôturera le week-end de l’Académie puisque le reste des rencontres se disputeront le samedi avec les garçons.

Les U19 et les U17 pour garder la tête

Tout débutera avec les U19 de Florent Balmont et les U17 de Samy Saci à 14h30. Sur les terrains de Meyzieu, les deux équipes auront pour objectif de garder leur place tout en haut. Il y a malgré tout deux dynamiques différentes. Vainqueurs du leader qu’est Clermont le week-end passé, les U19 reçoivent encore un gros morceau avec le FC Metz, troisième de la poule B. Même chose pour les U17 avec la venue de l’US Torcy, également sur le podium de la poule C.

Seulement, la défaite à Dijon dimanche dernier a fait mal aux têtes et il faudra une réaction d’orgueil à la maison. À 18h30, la réserve de l’OL tentera de se relever aussi après la défaite à l’ASPTT Dijon il y a quinze jours. Neuvième de la poule H en National 3, les joueurs de Gueïda Fofana n’ont que deux points d’avance sur l’avant-dernier qu’est Gallia Lucciana. Toutefois, la venue de Fosseenne, quatrième, n’aura rien d’une partie de plaisir.