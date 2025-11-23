Auxerre - OL (0-0) : un souci au genou pour Greif ?

Ayant repoussé un penalty et auteur de grosses parades, Dominik Greif a maintenu l'OL à flot. Le tout en étant diminué suite à un coup reçu au genou à la demi-heure de jeu.

De notre envoyé spécial à Auxerre.

Avec Clinton Mata, il a été l'un des grands messieurs lyonnais de cet après-midi glacial à Auxerre. Quand un gardien est l'un des joueurs du match, ce n'est jamais bon signe et Jorge Maciel n'a pas manqué de le noter après la rencontre. Néanmoins, l'OL peut remercier Dominik Greif dimanche. Sans le Slovaque, les visages auraient pu encore se retrouver encore un peu plus marqués par la déception au moment de quitter l'Abbé-Deschamps. En sortant le penalty de Lassine Sinayoko, le gardien lyonnais a maintenu à flot un bateau qui commençait sérieusement à tanguer en première mi-temps. Ce ne fut pas son seul fait d'armes puisque Greif a aussi réalisé de gros arrêts, notamment durant le deuxième acte.

"J'espère que ce n'est que le coup"

Une seconde période qu'il a passée en boitant lorsqu'il devait accélérer, comme sur cette passe mal assurée par Tanner Tessmann. Les séquelles d'un coup reçu à la demi-heure de jeu sur un geste non maitrisé de Rudy Matondo dans la surface lyonnaise. Resté au sol pendant quelques minutes et soigné par le staff médical, Dominik Greif a finalement tenu sa place, mais en serrant les dents. "C'est assez douloureux pour le moment, mais j'espère que c'est juste le coup et qu'il n'y a rien de sérieux à l'intérieur, mais nous devons le vérifier", nous a-t-il confié en faisant la grimace. Il ne manquerait plus que le gardien titulaire de l'OL se retrouve sur le flanc...