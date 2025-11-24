Greif après Auxerre - OL (0-0) : "Rien d'autre que de la déception"

Auteur d'un arrêt décisif sur penalty, Dominik Greif a été l'un des grands messieurs de l'OL dimanche à Auxerre (0-0). Le gardien ne voulait pas tirer la couverture sur lui, mécontent du visage de son équipe.

De notre envoyé spécial à Auxerre.

Quel était le sentiment dans le vestiaire de l'OL après ce nul (0-0) ?

Dominik Greif : Bien sûr, nous sommes déçus. Nous savions qu'à l'extérieur, ce n'est jamais facile, mais nous jouions une équipe qui est dernière du championnat. Donc, tu te dois de viser les trois points, et de venir ici pour les obtenir. Mais, nous n'avons pas su créer suffisamment pour marquer et obtenir trois points. Donc, nous sommes très déçus.

Vous avez eu beaucoup de travail, mais avez réussi à finir ce match sans prendre de but...

Oui, en tant que gardien de but, c'est agréable de faire un clean-sheet et de faire des bons arrêts. Mais, je changerais tout ça pour repartir avec les trois points. Donc, il n'y a rien d'autre que de la déception.

Qu'est-ce qui a manqué à l'OL pour gagner ce match ?

De créer plus offensivement, tout simplement. Ce n'est jamais facile, bien sûr, avec un adversaire motivé quand on joue à l'extérieur, mais je pense que nous avons assez de qualité pour produire plus et pour marquer des buts. Sans un but, tu ne peux pas gagner. Donc, je pense que nous n'avons pas voulu gagner parce que nous n'avons pas assez proposé pour marquer de buts. C'est pour ça que c'est si dur.