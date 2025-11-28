Becho (OL Lyonnes) capitaine dans la victoire des U23 françaises

Parmi les joueuses les plus capées de l’histoire de la catégorie, Vicki Becho était capitaine de l’équipe de France U23 jeudi. Les Bleuettes ont gagné 2-0 contre les Pays-Bas en amical.

Son objectif est de retrouver l’équipe de France A, mais son bon début de saison n’a pas convaincu Laurent Bonadei de refaire appel à elle. Auteur de quatre buts et d’une passe décisive en huit matchs, Vicki Becho continue de travailler dur à l’OL Lyonnes pour retrouver une place chez les Bleues. En attendant, l’attaquante se contente de l’équipe de France U23 au sein de laquelle elle fait partie des cadres. Pour ce rassemblement de novembre, Fabien Lefèvre a encore choisi de lui confier le brassard de capitaine.

Benyahia également titulaire

Jeudi après-midi, Becho a donc mené les Bleuettes pour leur premier match amical contre les Pays-Bas. Titulaire aux côtés d’Inès Benyahia, autre représentante de l’OL Lyonnes, Becho ne s’est pas montrée décisive, mais cela n’a pas empêché la France de prendre le meilleur. Grâce à un doublé d’Océane Picard, les Bleuettes l’ont emporté 2-0 à Clairefontaine. Prochain rendez-vous lundi avec un autre amical, contre l’Allemagne cette fois-ci, avant de rentrer à Décines.