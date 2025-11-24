Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : quatre entraînements et du repos pour celles restées à Décines

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, les joueuses de l’OL Lyonnes non retenues avec leur sélection ont repris le chemin de l’entraînement. Elles auront le droit à quatre séances jusqu’à jeudi avant de couper pendant trois jours.

    Une réaction était attendue et elle a eu lieu samedi soir face à Strasbourg. Avant de mettre les voiles vers leur sélection, les joueuses de l’OL Lyonnes ont facilement disposé de la formation alsacienne (5-0) et ont relevé la tête après la prestation plus que moyenne face à la Juventus Turin. Le travail bien fait, les nombreuses internationales ont rapidement pris la route pour couper quelques heures avant d’honorer leur convocation en sélection. Comme en octobre, Jonatan Giraldez va avoir un effectif plus que restreint à Décines pour les prochains jours.

    Reprise lundi prochain après trois jours off

    Wendie Renard, Korbin Albert, Féérine Belhadj seront parmi les rares à rester dans la capitale des Gaules mais ne seront pas pour autant au repos. Comme l’a confié le coach espagnol à Olympique-et-Lyonnais après la victoire au Parc OL, les Lyonnaises auront le droit à quatre séances entre ce lundi et jeudi. Ce sera ensuite le moment de couper jusqu’à dimanche avant de reprendre les bonnes habitudes dès la semaine prochaine. Avant en ligne de mire, le déplacement à Dijon le samedi 6 décembre (17h).

    à lire également
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL (0-0) : Greif, une première sur penalty depuis 1997

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL (0-0) : Greif, une première sur penalty depuis 1997 13:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : quatre entraînements et du repos pour celles restées à Décines 12:40
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    Auxerre, OL, Moreira… TKYDG de retour ce lundi à 19h 11:50
    Christophe Pélissier, entraîneur d'Auxerre et auparavant de Lorient
    Pélissier après Auxerre - OL (0-0) : "On a eu les occasions pour marquer" 11:00
    Tanner Tessmann lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : l’OL continue de faire du surplace 10:15
    Adil Hamdani lors d'Auxerre - OL
    À 16 ans et 306 jours, Hamdani entre dans l’histoire de l’OL 09:30
    Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
    Satriano (OL) : "On n'a pas été à 100% en première mi-temps" 08:45
    Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL)
    Face à Auxerre, l’OL a été rattrapé par sa réalité 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Greif après Auxerre - OL (0-0) : "Rien d'autre que de la déception" 07:30
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    Auxerre - OL (0-0) : un souci au genou pour Greif ? 23/11/25
    Clinton Mata lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL (0-0) : Mata était déjà diminué avant le match 23/11/25
    Corentin Tolisso au duel avec Sinayoko lors d'Auxerre - OL
    Maciel (OL) : "Il faut qu'on comprenne qu'on joue aussi notre vie" 23/11/25
    Dominik Greif arrête le penalty lors d'Auxerre - OL
    Auxerre - OL (0-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 23/11/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Sans idée, l’OL ramène un point d’Auxerre (0-0) 23/11/25
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    L'OL avec Satriano en pointe contre Auxerre 23/11/25
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end victorieux pour les U19 et U17 23/11/25
    Le stade de l'Abbé-Deschamps à Auxerre
    Auxerre - OL : l’Abbé-Deschamps à guichets fermés 23/11/25
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    À Auxerre, l’OL va tenter de finir enfin à onze 23/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut