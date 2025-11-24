Ce lundi, les joueuses de l’OL Lyonnes non retenues avec leur sélection ont repris le chemin de l’entraînement. Elles auront le droit à quatre séances jusqu’à jeudi avant de couper pendant trois jours.

Une réaction était attendue et elle a eu lieu samedi soir face à Strasbourg. Avant de mettre les voiles vers leur sélection, les joueuses de l’OL Lyonnes ont facilement disposé de la formation alsacienne (5-0) et ont relevé la tête après la prestation plus que moyenne face à la Juventus Turin. Le travail bien fait, les nombreuses internationales ont rapidement pris la route pour couper quelques heures avant d’honorer leur convocation en sélection. Comme en octobre, Jonatan Giraldez va avoir un effectif plus que restreint à Décines pour les prochains jours.

Reprise lundi prochain après trois jours off

Wendie Renard, Korbin Albert, Féérine Belhadj seront parmi les rares à rester dans la capitale des Gaules mais ne seront pas pour autant au repos. Comme l’a confié le coach espagnol à Olympique-et-Lyonnais après la victoire au Parc OL, les Lyonnaises auront le droit à quatre séances entre ce lundi et jeudi. Ce sera ensuite le moment de couper jusqu’à dimanche avant de reprendre les bonnes habitudes dès la semaine prochaine. Avant en ligne de mire, le déplacement à Dijon le samedi 6 décembre (17h).