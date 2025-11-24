Auxerre - OL (0-0) : Greif, une première sur penalty depuis 1997

En repoussant la tentative de Lassine Sinayoko, Dominik Greif a évité à l’OL de sombrer à Auxerre. Il fallait remonter à 1997 pour voir un gardien lyonnais stopper son premier face-à-face dans l'exercice des penaltys.

De notre envoyé spécial à Auxerre.

Promis, il n'a pas fermé les yeux au moment de choisir un côté sur la tentative de Lassine Sinayoko. Dimanche après-midi, Dominik Greif a été d'une grande aide pour éviter à l'OL de devoir courir après le score face à Auxerre. En s'étirant de tout son double-mètre, le Slovaque a repoussé le tir du Malien et permis de rester à 0-0 dans cette première mi-temps. Pointé du doigt ces dernières semaines car pas assez décisif pour certains, Greif a répondu de la meilleure des manières en sauvant la mise à plus d'une reprise devant les attaquants.

"Ça n'a pas donné le boost d'énergie supplémentaire"

Bien évidemment, ce qui restera de cet après-midi bourguignonne ne sera rien d'autre que ce penalty repoussé. Une première réussite dans l'exercice pour Greif pour son premier face-à-face avec l'OL. "Ce n’est rien de spécial pour un gardien. Tu regardes le ballon et le joueur, tu choisis l’un des côtés et tu espères que ce soit le bon. Face à Auxerre, j’ai choisi le bon, mais malheureusement, ça ne nous a pas donné le boost d’énergie supplémentaire qui se produit normalement après ce genre de situation." Pire, il a dû jouer encore les derniers remparts en deuxième mi-temps pour signer un nouveau clean-sheet et assurer a minima un point.