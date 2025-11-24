Actualités
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
Adil Hamdani, attaquant des U17 de l’OL (instagram du joueur)

OL : Maciel s’explique sur le choix Hamdani

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Pour sa première convocation en pros et à seulement 16 ans, Adil Hamdani a goûté à ses premières minutes en Ligue 1. Jorge Maciel est revenu sur les raisons de cette convocation surprise.

    De notre envoyé spécial à Auxerre.

    Habitués du groupe professionnel depuis plusieurs mois, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ont dû avoir les nerfs solides dimanche après-midi. Partis s’échauffer comme l’ensemble du banc de l’OL, les deux attaquants lyonnais auraient pu espérer avoir un peu de temps de jeu face au néant offensif observé à Auxerre. Finalement, ils sont tous deux restés sur le banc, Paulo Fonseca n’utilisant pas ses cinq changements. Il s’est limité à trois dont un surprise qui a concerné Adil Hamdani. A 16 et 306 jours, l’ailier est devenu le 6e plus jeune joueur de l’histoire de l’OL à faire ses débuts en professionnels.

    "Il faut lui donner du calme et du temps"

    Face à la cascade d’absences, Fonseca avait choisi de faire appel au jeune joueur pour compléter le groupe parti à Auxerre samedi. Personne ne s’imaginait qu’Hamdani en profiterait pour faire ses premiers pas dans l’élite. Néanmoins, cette entrée à la place d’Adam Karabec n’a rien d’un caprice si l’on en croit Jorge Maciel. L’entraîneur adjoint a voulu tempérer les attentes autour de l’international français U17, mais a révélé les dessous de cette première. "On était vraiment surpris de son niveau. Il y a un mois et demi, deux mois, on a regardé de la réserve contre celle de l’OM lors du Challenge Espoir. C'est un joueur qu'on a ensuite suivi. Et finalement, cette semaine, le premier entraînement avec nous a été très surprenant. Pas par son talent ou sa capacité d’exécution, mais dans ses choix. Tous très justes."

    De quoi convaincre le staff de faire appel à lui pour le week-end. Mais pas d’enflammade, "il faut lui donner du calme, du temps parce que ça peut être une tentation."

    3 commentaires
    1. RBV
      RBV - lun 24 Nov 25 à 14 h 25

      AGR et Molebe doivent être sacrément nuls aux entrainements pour voir ce gamin appeler en équipe pro PUIS rentrer en cours de match...n'en déplaisent à certains...

      Signaler
    2. Bioman
      Bioman - lun 24 Nov 25 à 14 h 31

      Après ils ont peut-être aussi choisi le fait de remplacer l'ailier par un véritable ailier ....

      Signaler
      1. RBV
        RBV - lun 24 Nov 25 à 14 h 56

        Oui c’est sûr…mais Satriano est titulaire en 9…donc bon, c’est encore pire pour eux 🤣

        Signaler

    Faire défiler vers le haut