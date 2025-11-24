OL : Maciel s’explique sur le choix Hamdani

Pour sa première convocation en pros et à seulement 16 ans, Adil Hamdani a goûté à ses premières minutes en Ligue 1. Jorge Maciel est revenu sur les raisons de cette convocation surprise.
De notre envoyé spécial à Auxerre.
Habitués du groupe professionnel depuis plusieurs mois, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez ont dû avoir les nerfs solides dimanche après-midi. Partis s’échauffer comme l’ensemble du banc de l’OL, les deux attaquants lyonnais auraient pu espérer avoir un peu de temps de jeu face au néant offensif observé à Auxerre. Finalement, ils sont tous deux restés sur le banc, Paulo Fonseca n’utilisant pas ses cinq changements. Il s’est limité à trois dont un surprise qui a concerné Adil Hamdani. A 16 et 306 jours, l’ailier est devenu le 6e plus jeune joueur de l’histoire de l’OL à faire ses débuts en professionnels.
"Il faut lui donner du calme et du temps"
Face à la cascade d’absences, Fonseca avait choisi de faire appel au jeune joueur pour compléter le groupe parti à Auxerre samedi. Personne ne s’imaginait qu’Hamdani en profiterait pour faire ses premiers pas dans l’élite. Néanmoins, cette entrée à la place d’Adam Karabec n’a rien d’un caprice si l’on en croit Jorge Maciel. L’entraîneur adjoint a voulu tempérer les attentes autour de l’international français U17, mais a révélé les dessous de cette première. "On était vraiment surpris de son niveau. Il y a un mois et demi, deux mois, on a regardé de la réserve contre celle de l’OM lors du Challenge Espoir. C'est un joueur qu'on a ensuite suivi. Et finalement, cette semaine, le premier entraînement avec nous a été très surprenant. Pas par son talent ou sa capacité d’exécution, mais dans ses choix. Tous très justes."
De quoi convaincre le staff de faire appel à lui pour le week-end. Mais pas d’enflammade, "il faut lui donner du calme, du temps parce que ça peut être une tentation."
AGR et Molebe doivent être sacrément nuls aux entrainements pour voir ce gamin appeler en équipe pro PUIS rentrer en cours de match...n'en déplaisent à certains...
Après ils ont peut-être aussi choisi le fait de remplacer l'ailier par un véritable ailier ....
Oui c’est sûr…mais Satriano est titulaire en 9…donc bon, c’est encore pire pour eux 🤣