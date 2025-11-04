OL - Mercato : Enzo Molebe prolonge jusqu'en 2029

Déjà sous contrat avec l'OL jusqu'en 2027, Enzo Molebe s'est engagé pour deux années supplémentaires. Le voilà lié à son club formateur jusqu'en 2029.

En juin 2024, Enzo Molebe, alors âgé de 16 ans, avait paraphé son premier contrat professionnel avec l'OL. Presque un an et demi plus tard, le jeune avant-centre voit son bail prolongé pour deux années de plus. Il est désormais lié avec l'Olympique lyonnais pour un peu moins de quatre ans, jusqu'en 2029.

Né à Décines, le footballeur de la génération 2007 a d'abord évolué dans des clubs de région francilienne, avant de revenir dans le Rhône en 2020, à 13 ans. Il a gravi les échelons au centre de formation, au point de faire ses débuts avec les "grands" en novembre 2024, à Qarabag, en Ligue Europa. Depuis, il a disputé trois autres parties sous les ordres de Pierre Sage puis Paulo Fonseca.

L'OL a prolongé ses deux attaquants prometteurs

Jonglant entre la réserve et le groupe professionnel, l'international U19 est aujourd'hui régulièrement appelé pour les affiches de Ligue 1 et de coupe d'Europe. Il rend aussi bien des services avec la formation de Gueïda Fofana, à l'image de son but contre Saint-Etienne le 25 octobre dernier.

S'il n'a pas encore un temps de jeu très important avec l'entraîneur portugais, Enzo Molebe peut à présent voir venir avec ce nouveau contrat. Idem pour l'OL, qui sécurise l'un de ses éléments prometteurs, quelques jours après Alejandro Gomes Rodríguez (2028). Reste à savoir si cela ne peut pas aussi lui faire prendre en valeur, alors que des clubs se sont intéressés à lui l'été passé.