OL : Alejandro Gomes Rodríguez prolonge jusqu'en 2028

Grand espoir de l'Académie et de l'OL, Alejandro Gomes Rodríguez prolonge dans le Rhône jusqu'en 2028.

La jeunesse au pouvoir ? C’est une partie de la mission qui incombent à Paulo Fonseca et au nouveau projet mis en place à l’OL depuis l’été. Alejandro Gomes Rodriguez devrait faire partie de cette nouvelle ère, lui qui vient de prolonger jusqu’en 2028. C'est une excellente nouvelle pour l'OL. Que cela soit pour l'académie ou chez les "grands". Dans un communiqué, la direction lyonnaise se réjouissait de la nouvelle. "Grand espoir de la génération 2008, l’international anglais U18, passé notamment par Southampton, a été récompensé de ses performances avec le groupe Pro 2 l’an dernier en faisant ses débuts professionnels face à Lens la saison passée", peut-on lire. Après Khalis Merah il y a quelques jours, l'Olympique Lyonnais est très heureux de cette nouvelle prolongation, symbole de sa volonté de faire confiance et d’accompagner ses jeunes talents."

Alejandro Gomes Rodríguez alterne entre la réserve de Gueïda Fofana et le groupe professionnel lors des week-ends de matchs depuis le début de la saison. Promu dans l'effectif de Paulo Fonseca lors du premier semestre 2025, le joueur issu de la génération 2008 s'était même illustré face au Bayern Munich cet été sur une offrande de Khalis Merah, autre jeune ayant le vent en poupe.

Les jeunes en force à l'OL

La jeunesse est en phase ascendante et "profite" de la situation financière de l'OL pour se glisser avec les professionnels. Un mal pour un bien quand l'on observe les talents des jeunes pousses lyonnaises. Merah l'a fait, alors pourquoi pas Gomes Rodríguez ? Bien sûr, le travail reste encore à peaufiner afin de répondre aux exigences du haut niveau.

En revanche, cela est prometteur et conserver ce type de joueurs encore quelques années permettra à l'OL de redorer le prestige de son académie. Le natif de Caracas (Venezuela) a encore tout le temps devant lui pour éclore progressivement entre Rhône et Saône. Il en aura, pour le moment, l'occasion jusqu'en 2028. Et peut-être même de connaître une deuxième apparition en Ligue 1 ce vendredi soir face à Angers ?