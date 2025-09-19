Actualités
Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
Tyler Morton à l’échauffement avant OL – Getafe (crédit : David Hernandez)

OL : séance matinale pour Morton et Descamps ce vendredi

  • par Antoine Lio

    • Suspendu pour l'un et blessé pour l'autre, Tyler Morton et Rémy Descamps se sont entraînés avec Alexandre Fahri, préparateur physique, ce vendredi en marge d'OL - Angers.

    Après trois semaines de pause, le Parc OL va retrouver les joies de la Ligue 1 avec la venue d'Angers ce vendredi (20h45). Ce rendez-vous de la 5e journée doit permettre à l'OL de renouer avec la victoire après la défaite à Rennes, dimanche dernier. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca doit se passer des services d'Abner, touché aux adducteurs mercredi à l'entraînement, de Rémy Descamps, blessé en Bretagne, ainsi que de Tyler Morton, suspendu. Pour ces deux derniers cités, la journée de vendredi n'a pas rimé avec repos. Bien qu'ayant une attelle à la main droite, le gardien lyonnais a participé à un entraînement matinal en compagnie de Morton.

    Morton de retour dans le groupe la semaine prochaine

    Les deux Lyonnais ont eu le droit à une séance individualisée avec Alexandre Fahri, l'un des préparateurs physiques du groupe professionnel. Pendant que leurs coéquipiers sont au vert avant de prendre la route pour le Parc OL ce vendredi, Descamps et Morton ont pu échanger le ballon et garder ainsi un peu de rythme avant de retrouver le reste du groupe à partir de la semaine prochaine avec la préparation des déplacements à Utrecht, jeudi et Lille, dimanche.

