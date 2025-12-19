Avant d'affronter l'OL dimanche soir, le FC Saint-Cyr Collonges a déjà passé six tours en Coupe de France. Avec un résultat notable.

Ce sera le "match d'une vie", un "rêve", choisissez ce qui vous conviendra. Dimanche, à 21 heures, dans un contexte qu'ils n'ont jamais connu, les joueurs du FC Saint-Cyr Collonges affronteront l'Olympique lyonnais. En direct sur beIN Sports, après un plateau de présentation d'une heure, les hommes de Clément Guillot disputeront leur premier 32e de finale de Coupe de France.

Le club d'Hassane Baba-Arbi ne pouvait pas rêver mieux pour sa première à ce niveau puisqu'il croisera le voisin dans un beau derby. Une superbe affiche que les Saint-Cyrôts ont méritée après avoir passé six tours depuis leur entrée en lice. Pour eux, la compétition a démarré en septembre.

Le 14, ils se sont déplacés sur la pelouse du Centre Dombes Foot, pensionnaire de D2. Les coéquipiers de Mehdi Chakri ont fait respecter la hiérarchie contre un adversaire évoluant en district (0-4). Comme contre Bron Grand Lyon deux semaines plus tard (0-2).

Élimination d'une N3

Après avoir sorti deux R3 en plus sur le score de 1 à 0, Saint-Cyr Collonges s'est mesuré à Thonon Evian Grand Genève, formation de N3. Malgré la différence d'une division entre les deux rivaux, les Rhodaniens ont produit une solide performance pour l'emporter aux tirs au but.

Un scénario semblable à celui du 8e tour fin novembre contre le FC Rhône Vallées (R1). A la clé, une nouvelle qualification après le temps réglementaire pour ce groupe qui repousse ses limites. Évidemment, elle n'a pas éliminé de N1 ou de Ligue 2 auparavant, mais cette équipe tentera de réaliser le plus grand exploit de son histoire face à l'Olympique lyonnais.

Le parcours du FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France :

3e tour : Centre Dombes Foot (D2) 0-4 FC Saint-Cyr Collonges

4e tour : Bron Grand Lyon (D1) 0-2 FC Saint-Cyr Collonges

5e tour : US Galier Chamboeuf (R3) 0-1 FC Saint-Cyr Collonges

6e tour : Rilleux Olympique (R3) 0-1 FC Saint-Cyr Collonges

7e tour : FC Saint-Cyr Collonges (0-0, 4-2 tab) Thonon Evian Grand Genève (N3)

8e tour : FC Saint-Cyr Collonges (0-0, 5-4 tab) FC Rhône Vallées (R1)