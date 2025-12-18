Actualités
Coupe de France : Ainsley Maitland-Niles (OL) de retour contre Saint-Cyr Collonges 

    • Après son match de suspension, Ainsley Maitland-Niles reviendra dans le groupe face à Saint-Cyr Collonges. Reste à savoir s'il retrouvera un rôle de titulaire.

    3-4-2-1 ou 4-2-3-1 ? Il est encore trop tôt pour connaître avec certitude le schéma tactique de l'OL contre Saint-Cyr Collonges dimanche en Coupe de France. On dispose tout de même de quelques informations majeures. Moussa Niakhaté et Clinton Mata seront absents, étant au Maroc pour la CAN. Autre point, Ainsley Maitland-Niles sera de nouveau disponible après sa suspension.

    Puni pour une rencontre après son exclusion contre Lorient (1-0), l'Anglais a connu les réprimandes de son entraîneur. Il était tout de même revenu comme titulaire en Ligue Europa. Dans la foulée de son carton rouge en Bretagne, il avait enchaîné avec 90 minutes face à Go Ahead Eagles jeudi dernier (2-1).

    Hateboer va-t-il enchaîner ?

    Ce week-end, le latéral ou piston droit a été remplacé par Hans Hateboer pour le duel contre Le Havre en Ligue 1 (1-0). En sera-t-il de même lors du 32e de finale ? La question mérite d'être posée. Et la réponse pourrait d'ailleurs dépendre du système, avec deux ou trois centraux. Idem au sujet de Tanner Tessmann, si ce dernier peut débuter dans l'axe après trois semaines loin des terrains, comme il faisait avant de se blesser.

    Maitland-Niles aura pour lui le mérite d'être plus "frais" puisqu'il n'a pas joué face aux Havrais. Son profil est aussi plus offensif, dans un OL qui devrait avoir le ballon et dominer territorialement la rencontre. Mais en ce jeudi, seuls Paulo Fonseca et son staff savent quel sera leur choix pour cette ultime sortie de l'année.

