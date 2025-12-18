Actualités
Coupe Gambardella : l'OL ira à Annecy en 32es de finale

  • par Gwendal Chabas

    • Brillamment qualifié pour les 32es de finale de la Coupe Gambardella, l'OL connaît son futur adversaire. Il s'agit d'Annecy, pensionnaire de Régional 1.

    Comme au tour précédent, l'OL partira assez largement favori lors des 32es de finale de Coupe Gambardella. Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi, et il lui a réservé un nouveau déplacement, dans la région cette fois-ci. Après le Racing Besançon au 1er tour fédéral le week-end passé, les joueurs de Florent Balmont devront voyager à Annecy le dimanche 11 janvier.

    Il faudra le même sérieux qu'à Besançon

    Leur futur adversaire évolue en Régional 1, où il occupe la 5e place du classement, derrière Lyon-La Duchère. Mais après 8 journées, les Annéciens ne sont pas décrochés, puisqu'ils sont à quatre longueurs du leader, le FC Lyon. Dimanche, ils ont largement dominé le Besançon Football pour accéder aux 32es de finale.

    Les Lyonnais jouent donc un niveau au-dessus, mais méfiance. Il faudra appliquer la même recette lors du dernier match. Rémi Himbert et ses coéquipiers avaient infligé un sévère 6 à 0 aux Bisontins, avec beaucoup de sérieux. Attention aussi au retour de trêve, qui n'est jamais facile à négocier. Pour la petite histoire, Ajdin Muminovic retrouvera son ancien club, qu'il a quitté à l'intersaison.

    Ajoutons enfin que l'AS Saint-Priest ira à Dijon, pour un tirage sur le papier moins clément.

