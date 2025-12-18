Actualités
Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine
Alexandra Collin, arbitre de D1 féminine (@ArbitresSAFE)

Alexandra Collin au sifflet d’OL Lyonnes - Fleury samedi (21h)

  • par David Hernandez

    • Après sa victoire contre l’Atlético de Madrid, l’OL Lyonnes a encore un match à disputer en 2025. La rencontre contre Fleury sera arbitrée samedi (21h) par Alexandra Collin.

    Un dernier pour la route. Après son match contre l'Atlético de Madrid mercredi soir, l'OL Lyonnes n'est pas encore en vacances. Il reste encore une rencontre à disputer, en Première Ligue pour terminer 2025 de la meilleure des façons. Avec dix victoires en dix matchs, les joueuses de Jonatan Giraldez veulent faire un sans-faute sur cette phase aller et auront à coeur de prendre le meilleur sur le FC Fleury 91. Le dernier rendez-vous de l'année se tiendra encore au Parc OL ce samedi 20 décembre à 21h.

    La rencontre face à Inès Jaurena ou encore Emelyne Laurent, deux anciennes de l'OL Lyonnes, sera arbitrée par Alexandre Collin. Cette dernière a l'habitude de croiser Wendie Renard et ses coéquipières. Elle a déjà arbitré le derby à la mi-septembre puis la venue du Paris FC début novembre. Une arbitre expérimentée avant que tout ce beau monde ne parte en vacances.

