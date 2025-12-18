Actualités
Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim
Clinton Mata (OL) contre Hoffenheim @UEFA

Ligue Europa : Clinton Mata en sursis avec ses cartons jaunes

  par Gwendal Chabas

    • Après six journées en Ligue Europa, Clinton Mata a récolté deux cartons jaunes. Au prochain, il sera suspendu pour un match.

    Pour l'instant, tout va bien pour l'OL en Ligue Europa. Au bout de six journées, il est en tête avec quinze points, comme Midtjylland et Aston Villa. Il les devance à la différence de buts, et compte trois unités de plus que le 9e, Stuttgart. La qualification directe pour les 8es de finale n'est donc pas encore validée, mais elle devrait l'être en cas de succès lors du prochain duel face aux Young Boys, à Berne.

    Ce sera le 22 janvier 2026, une rencontre que les spectateurs restés en France ne devraient pas pouvoir regarder. Clinton Mata, lui, sera probablement dans le groupe, sauf blessure à la CAN, compétition qu'il va bientôt disputer. Mais le défenseur devra se méfier.

    Les cartons jaunes remis à zéro pour les demi-finales

    En effet, averti déjà à deux reprises, contre Utrecht (0-1) et Go Ahead Eagles dernièrement (2-1), il risque une suspension. Au troisième carton jaune, l'UEFA prévoit de sanctionner d'un match de suspension le joueur en question. La saison dernière, Nicolas Tagliafico avait notamment connu ce désagrément contre Fenerbahce (0-0).

    Cette épée de Damoclès pourrait d'ailleurs lui rester un moment au-dessus de la tête. Clinton Mata doit ainsi se tenir à carreau jusqu'à une éventuelle demi-finale. C'est à ce stade de la compétition que les compteurs d'avertissements sont remis à zéro. Avant cela, sur les deux dernières affiches de classement et durant la phase finale (barrages, 8es et quarts de finale), l'Angolais et ses coéquipiers doivent faire attention. En Ligue 1, rappelons que Corentin Tolisso est en sursis.

